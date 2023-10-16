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Сума колосальна: стали відомі збитки для українських фермерів

16 жовтня 2023 15:42
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор
Сума колосальна: стали відомі збитки для українських фермерів
Поле пшениці. Фото: google
6d545f3f-4381-429a-3ce3-be9bdf16d100 - Степан Ошурко
Степан Ошурко
редактор

Внаслідок повномасштабної війни збитки українських аграріїв є колосальними. Сума сягає десятків мільярдів доларів. 

Про це повідомляє член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

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За словами нардепа Дмитра Соломчука, щоб підрахувати всі збитки у цій галузі, на калькуляторі не вистачить цифр. Чиновник називає суму у 40 мільярдів доларів. 

Проте наразі все підрахувати дуже важко. Це сотні тисяч замінованих гектарів полів, знищені склади та техніка, а також врожай, який не вдалося зібрати. Також є багато недоотриманих прибутків. Крім цього, в перспективі ще довге екологічне відновлення земель, про що розповів Дмитро Соломчук. 

Наразі однією з набільших проблем аграріїв є реалізація продукції. Ціни впали до дуже низького рівня, логістичні послуги ж, навпаки, різко подорожчали. 

Чиновник наголосив, що однією з цілей Росії є знищення аграрного сектору України. Вона регулярно обстрілює порти та зерносховища, що, своєю чергою, також зменшує експорт продукції. Якщо ситуація з експортом не зміниться наступного місяця, фермерам може не вистачити місця для зберігання врожаю. 

Нагадаємо, що український імпорт цього року вдвічі перевищує експорт

Також ми писали про прогноз цін на продукти під кінець осені. 

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