Сума колосальна: стали відомі збитки для українських фермерів

Поле пшениці. Фото: google

Внаслідок повномасштабної війни збитки українських аграріїв є колосальними. Сума сягає десятків мільярдів доларів.

Про це повідомляє член Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики Дмитро Соломчук.

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За словами нардепа Дмитра Соломчука, щоб підрахувати всі збитки у цій галузі, на калькуляторі не вистачить цифр. Чиновник називає суму у 40 мільярдів доларів.

Проте наразі все підрахувати дуже важко. Це сотні тисяч замінованих гектарів полів, знищені склади та техніка, а також врожай, який не вдалося зібрати. Також є багато недоотриманих прибутків. Крім цього, в перспективі ще довге екологічне відновлення земель, про що розповів Дмитро Соломчук.

Наразі однією з набільших проблем аграріїв є реалізація продукції. Ціни впали до дуже низького рівня, логістичні послуги ж, навпаки, різко подорожчали.

Чиновник наголосив, що однією з цілей Росії є знищення аграрного сектору України. Вона регулярно обстрілює порти та зерносховища, що, своєю чергою, також зменшує експорт продукції. Якщо ситуація з експортом не зміниться наступного місяця, фермерам може не вистачити місця для зберігання врожаю.

Нагадаємо, що український імпорт цього року вдвічі перевищує експорт.

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