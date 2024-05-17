Мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для зеленого энергетического перехода

Копи лития. Фото: carriervibrating.com

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Мир сталкивается с нехваткой полезных ископаемых, необходимых для производства электромобилей, ветряных турбин, солнечных панелей и других экологически чистых энергетических технологий. К 2035 году производство будет удовлетворять только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий.

Об этом сообщает CNN.

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Согласно отчету Международного энергетического агентства, резкое падение цен на литий, кобальт, никель и графит в прошлом году стало "хорошей новостью для потребителей". Впрочем, именно низкие цены на эти ресурсы отпугнули инвестиции в их добычу. Мир находится на пути к удовлетворению только 70% мирового спроса на медь и 50% спроса на литий к 2035 году.

"Мировой спрос на такие технологии, как солнечные панели, электромобили и аккумуляторы, быстро растет, но мы не можем удовлетворить его без надежных поставок важнейших полезных ископаемых", — заявил исполнительный директор МЭА Фатих Бироль.

Инвестиции в добычу важнейших полезных ископаемых в прошлом году выросли на 10%, и этот показатель, по мнению агентства, является "здоровым, но более медленным, чем в 2022 году".

По прогнозу МЭА, инвесторам нужно вложить 800 миллиардов долларов в горнодобывающие проекты в период до 2040 года, чтобы иметь шанс ограничить рост глобальной температуры на 1,5℃ выше доиндустриального уровня.

В Международном энергетическом агентстве также отметили, что цены на некоторые критически важные минералы вернулись к допандемическим уровням, причем цены на минералы для производства батарей рухнули особенно резко.

Снижение цен было вызвано "сильным увеличением" предложения, опережающего рост спроса за последние два года. Однако в агентстве отметили, что сегодняшний хорошо обеспеченный рынок не является хорошим ориентиром на будущее, поскольку спрос на критически важные минералы продолжает расти.

К примеру, прогнозируется, что к 2040 году спрос на графит увеличится вчетверо по сравнению с нынешним уровнем. В 2023 году цена на литий упала на 75%, а цены на кобальт, никель и графит упали на 30–45%. По данным МЭА, это падение помогло снизить цены на батареи на 14%.

Какие риски для добычи критически важных ресурсов

Как отмечается, риск дефицита важнейших полезных ископаемых увеличивает концентрация их добычи в небольшом количестве стран.

Ожидается, что в период до 2030 года около 75% роста поставок лития, никеля, кобальта и редкоземельных элементов будет приходиться всего на несколько стран. По данным МЭА, почти 95% увеличения поставок графита, используемого в батареях, будет приходиться на Китай.

"Такой высокий уровень концентрации поставок является риском для скорости энергетического перехода, поскольку он делает цепочки поставок и маршруты более уязвимыми к сбоям, будь то из-за экстремальных погодных условий, торговых споров или геополитики", — заявили в агентстве.

Ученые считают потепление на 1,5 градуса порогом, за которым сильная жара, наводнения, засухи, лесные пожары, а также нехватка продовольствия и воды будет иметь катастрофические последствия.

Напомним, американская холдинговая компания Berkshire Hathaway, главой которой является один из самых успешных и богатых инвесторов Уоррен Баффет, раскрыла свою большую долю в страховой компании Chubb. Berkshire Hathaway держала в секрете эти инвестиции с прошлого года.

Также мы писали, что в апреле 2024 года объем промышленного производства в Китае превысил прогнозы аналитиков. Этому способствовало улучшение внешнего спроса, хотя розничные продажи в стране неожиданно замедлились. Это не единственная проблема, с которой сталкивается экономика КНР.