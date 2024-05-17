Воррен Баффет нарешті розкрив загадкову компанію, в яку він вклав мільярди доларів

Американський інвестор та філантроп Воррен Баффет. Фото: bloomberg.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американська холдингова компанія Berkshire Hathaway, головою якої є один з найуспішніших та найбагатших інвесторів Воррен Баффет, розкрила свою велику частку у страховій компанії Chubb. Berkshire Hathaway тримала у секреті ці інвестиції з минулого року.

Про це повідомляє CNN.

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За даними Комісії з цінних паперів та бірж, Berkshire Hathaway придбала майже 26 мільйонів акцій Chubb. У грошовій вартості — це приблизно 6,7 мільярда доларів.

Компанія Баффета приховувала свою позицію від громадськості під час нарощування частки. Berkshire Hathaway вимагала від Комісії з цінних паперів конфіденційного режиму у попередніх звітах.

Страхова компанія Chubb діє в 54 країнах. Вона потрапила в заголовки газет у березні після того, як гарантувала виплату президентові Дональду Трампу застави у розмірі майже 92 мільйонів доларів за позовом про наклеп.

Генеральний директор Berkshire Hathaway Воррен Баффет, відомий своєю інвестиційною майстерністю. Інвестиції у Chubb не є винятком. Акції страхової компанії підскочили на більш ніх 8% після закриття торгів у середу, 15 транвя.

Інвестиції в Chubb підтверджують інвестиційну стратегію Berkshire Hathaway останніх кількох місяців. Схоже, що компанія подвоїла ставки на фінансові компанії, такі як Ally Financial, American Express та Bank of America. При цьому вона скоротила свої інвестиції у споживчі товари.

Нагадаємо, у квітні 2024 року обсяг промислового виробництва в Китаї перевищив прогнози аналітиків. Цьому сприяло покращення зовнішнього попиту, хоча роздрібні продажі у самій країні несподівано сповільнилися. Це не єдина проблема з якою стикається економіка КНР.

На початку 2024 року компанія Berkshire Hathaway, якою керує один з найвпливовіших та найбагатших інвесторів у світі Уоррен Баффет, скоротила свої інвестиції в Apple. За документами, ринкова вартість акцій компанії з Купертіно у портфелі компанії знизилася до 135,4 мільярда доларів.