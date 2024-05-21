Мировые лидеры планируют новое соглашение по ИИ на виртуальном саммите, организованном Южной Кореей и Великобританией

Китайская международная выставка роботов. Фото: CGTN

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Мировые лидеры примут новое соглашение по искусственному интеллекту на онлайн-конференции, которая состоится во вторник, 21 мая. Они обсудят потенциальные риски новой технологии, а также способы продвижения ее преимуществ и инноваций.

Об этом сообщает The Associated Press.

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Как отмечается, организаторами саммита выступили Южная Корея и Великобритания. Встреча по искусственному интеллекту является продолжением первого ноябрьского саммита по безопасности в Великобритании. Тогда страны-участницы договорились работать вместе над сдерживанием потенциально "катастрофических" рисков, создаваемых из-за стремительного развития искусственного интеллекта.

Двухдневная встреча состоится из-за того, что крупные технологические компании (Meta, OpenAI и Google) представили новейшие версии своих моделей искусственного интеллекта.

Президент Южной Кореи Юн Сок Йоль и премьер-министр Великобритании Риши Сунак встретятся с другими мировыми лидерами, лидерами отрасли и главами международных организаций для проведения виртуальной конференции. По словам организаторов онлайн-саммита, в среду, 22 мая, состоится личная встреча цифровых министров, экспертов и других лиц.

"Прошло всего шесть месяцев с тех пор, как мировые лидеры встретились в Блетчле, но даже за этот короткий промежуток времени ландшафт ИИ кардинально изменился. Темп изменений будет только ускоряться, поэтому и наша работа должна ускориться", — заявили Юн и Сунак в общей статье.

В своей статье Юн и Сунак также заявили, что планируют попросить компании сделать большее, чтобы продемонстрировать, как они оценивают риски внутри своих организаций и реагируют на них.

"Мы знаем, что, как и любая новая технология, несет в себе новые риски, включая умышленное неправомерное использование со стороны тех, кто хочет нанести нам вред. Однако, поскольку новые модели выпускаются почти еженедельно, мы все еще изучаем, где могут возникнуть эти риски, и как лучше управлять ими" , — добавили лидеры двух стран.

В то время как встреча в Великобритании была посвящена только вопросам безопасности искусственного интеллекта, повестка дня нынешней встречи была расширена и теперь включает "инновации и инклюзивность". По словам заместителя директора национальной безопасности Южной Кореи Ван Юн Чжона, участники обсудят не только риски, связанные с ИИ, но и его положительные аспекты, а также то, какой он может внести вклад в развитие человечества.

Соглашение об искусственном интеллекте будет включать результаты дискуссий по безопасности, инновациям и инклюзивности. Лидеры "Большой семерки" — США, Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Великобритании — были приглашены на виртуальный саммит вместе с лидерами Австралии и Сингапура, а также представителями ООН, ЕС, OpenAI, Google, Meta, Amazon и Samsung.

Китай не планирует участвовать в виртуальном саммите, хотя направит своего представителя на личную встречу, сообщили в канцелярии президента Южной Кореи. КНР принимала участие в саммите в Великобритании.

Встреча в Сеуле была объявлена в качестве мини-виртуального саммита, который будет промежуточной конференцией перед полноценным очным саммитом. Его обязалась провести Франция.

В настоящее время правительства по всему миру пытаются сформулировать правила для ИИ. Технология быстро развивается и готова изменить многие аспекты повседневной жизни, от образования и работы до авторских прав и конфиденциальности. Есть опасения, что достижения в области искусственного интеллекта могут привести к сокращению рабочих мест, обману людей и распространению дезинформации.

Разработчики мощных систем искусственного интеллекта объединяются, чтобы разработать собственный подход к установлению стандартов безопасности искусственного интеллекта. Материнская компания Facebook Meta Platforms и Amazon объявили в понедельник, присоединяющиеся к Frontier Model Forum, группе, основанной в прошлом году Anthropic, Google, Microsoft и OpenAI.

Microsoft представила новую категорию персональных компьютеров с функциями искусственного интеллекта. Таким образом, компания стремится конкурировать с Alphabet и Apple во внедрении новых разработок для бизнеса.

Также мы писали, что Google представила обновленную концепцию своего поискового сервиса . Теперь он будет улучшен с помощью искусственного интеллекта.