Світові лідери планують нову угоду щодо ШІ на віртуальному саміті, організованому Південною Кореєю та Великобританією

Китайська міжнародна виставка роботів. Фото: CGTN

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Світові лідери ухвалять нову угоду щодо штучного інтелекту на онлайн-конфереції, яка відбудеться у вівторок, 21 травня. Вони обговорять потенційні ризики нової технології, а також способи просування її переваг та інновацій.

Про це повідомляє The Associated Press.

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Чому лідери країн збираються на зустріч щодо ШІ

Як зазначається, організаторами саміту виступили Південна Корея та Велика Британія. Зустріч щодо штучного інтелекту є продовженням першого листопадового саміту з безпеки у Великій Британії. Тоді країни-учасниці домовилися працювати разом над стримуванням потенційно "катастрофічних" ризиків, що створюються через стрімкий розвиток штучного інтелекту.

Дводенна зустріч відбудеться через те, що великі технологічні компанії (Meta, OpenAI та Google), представили новітні версії своїх моделей штучного інтелекту.

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль та прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зустрінуться з іншими світовими лідерами, лідерами галузі та головами міжнародних організацій для проведення віртуальної конференції. За словами організаторів онлайн-саміту, у середу, 22 травня, відбудеться особиста зустріч цифрових міністрів, експертів та інших осіб.

"Пройшло всього шість місяців з того часу, як світові лідери зустрілися в Блетчлі, але навіть за цей короткий проміжок часу ландшафт ШІ кардинально змінився. Темп змін лише пришвидшуватиметься, тому й наша робота має прискоритись", — заявили Юн та Сунак у спільній статті.

У своїй статті Юн та Сунак також заявили, що планують попросити компанії зробити більше, щоб продемонструвати, як вони оцінюють ризики всередині своїх організацій та реагують на них.

"Ми знаємо, що, як і будь-яка нова технологія несе в собі нові ризики, включаючи навмисне неправомірне використання з боку тих, хто хоче завдати нам шкоди. Однак, оскільки нові моделі випускаються майже щотижня, ми все ще вивчаємо, де можуть виникнути ці ризики і як найкраще керувати ними", — додали лідери двох країн.

У той час як зустріч у Великій Британії була присвячена тільки питанням безпеки штучного інтелекту, порядок денний нинішньої зустрічі був розширений і тепер включає "інновації та інклюзивність". За словами заступника директора національної безпеки Південної Кореї Ван Юн Чжона, учасники обговорять не лише ризики, пов'язані з ШІ, а і його позитивні аспекти, а також те, який він може зробити внесок у розвиток людства.

Угода про штучний інтелект включатиме результати дискусій з питань безпеки, інновацій та інклюзивності. Лідерів "Великої сімки" — США, Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії та Великої Британії — було запрошено на віртуальний саміт разом із лідерами Австралії та Сінгапуру, а також представниками ООН, ЄС, OpenAI, Google, Meta, Amazon та Samsung.

Китай не планує брати участь у віртуальному саміті, хоча направить свого представника на особисту зустріч у середу, повідомили у канцелярії президента Південної Кореї. КНР брала участь у саміті у Великій Британії.

Зустріч у Сеулі була оголошена як міні-віртуальний саміт, який буде проміжною зустріччю до повноцінного очного саміту, який зобов'язалася провести Франція.

Наразі уряди в усьому світі намагаються сформулювати правила для ШІ. Технологія швидко розвивається і готова змінити багато аспектів повсякденного життя, від освіти та роботи до авторських прав і конфіденційності. Існують побоювання, що досягнення в галузі штучного інтелекту можуть призвести до скорочення робочих місць, обману людей та поширення дезінформації.

Розробники потужних систем штучного інтелекту також об'єднуються, щоб розробити власний підхід до встановлення стандартів безпеки штучного інтелекту. Материнська компанія Facebook Meta Platforms та Amazon оголосили у понеділок, що приєднуються до Frontier Model Forum, групи, заснованої торік Anthropic, Google, Microsoft та OpenAI.

Нагадаємо, Microsoft представила нову категорію персональних комп'ютерів з функціями штучного інтелекту. Таким чином компанія прагне конкурувати з Alphabet та Apple у впровадженні нових розробок для бізнесу.

Також ми писали, що компанія Google представила оновлену концепцію свого пошукового сервісу. Тепер він буде покращений за допомогою штучного інтелекту.