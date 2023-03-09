Swarovski окончательно уходит с рынка рф
Австрийская компания по производству предметов роскоши Swarovski решила полностью прекратить свою деятельность в рф.
Об этом сообщил генеральный директор компании Алексис Назард сообщил в интервью Trend, передает Meduza.
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"Мы пришли к выводу, что не можем поддерживать наш замороженный бизнес в рф", — сказал он.
Назар заявил, что уход Swarovski с российского рынка будет "организован и осуществлен в соответствии со всеми применимыми законами, включая экономические санкции и другие торговые ограничения". Он не назвал точных сроков сворачивания деятельности компании в России.
После вторжения рф в Украину Swarovski закрыла 12 магазинов в рф и прекратила онлайн-продажи в стране, но полностью с рынка не ушла.
Решение о полном выходе из рф, вероятно, связано с продолжающимся конфликтом между россией и Украиной, а также ростом напряженности между россией и странами Запада. Этот шаг также следует за тенденцией других международных компаний, которые сокращают или полностью уходят с российского рынка из-за экономических и политических рисков.
Напомним, что мировые бренды, может быть, и ушли с российского рынка, однако их товары остались. Они доступны как в интернете, так и в магазинах, только нужно знать, где искать.