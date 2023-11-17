Облэнерго в Украине повысят тарифы — как изменятся цены

Сотрудники сферы энергетики. Фото: Ukrenergo

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), приняла проекты решений по пересмотру тарифов на распределение электрической энергии со стимулирующим регулированием 26 облэнерго. В частности, у столичного поставщика цена может вырасти более чем на 10%.

Об этом сообщает "Канал 24".

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Так, в частности, "ДТЭК Киевские электросети" может повысить цены на 10,3%. Там предлагают установить следующие тарифы потребителям и операторам установок хранения энергии:

200,35 грн за МВт·ч (без учета НДС) — для первого класса напряжения;

785,53 грн за МВтч (без НДС) — для второго класса напряжения.

Нацкомиссия планирует установить новые тарифы на услуги по распределению электрической энергии на следующий год, а также предварительно поддержала решение о начале тарифов на поставщиков, занимающихся предоставлением универсальных услуг.

Соответствующие проекты опубликуют на официальном сайте НКРЭКУ для получения замечаний и предложений.

Как могут измениться тарифы

С 1 января 2024 года Нацкомиссия планирует поднять тарифы на услугу по передаче от Национальной энергетической компании "Укрэнерго". Цены могут повыситься сразу на 22,2% до 592,9 грн за МВт·час.

По расчетам Укрэнерго, тариф в следующем году должен составить 785,4 грн за МВт·час, по альтернативным вычислениям может равняться 709,8 или 619,8 грн за МВт·час.

При этом объем расходов на покрытие ПСО по обеспечению роста доли производства электрической энергии из альтернативных источников в структуре соответствующего тарифа предусмотрен на уровне 17,8 млн грн.

Также Нацкомиссия намерена поднять тариф диспетчерского управления на 5% с нового года до 100,37 грн за МВт·час.

Сейчас тариф на передачу электричества составляет 485,1 грн за МВтч, а диспетчерское управление — 95,54 грн за МВтч.

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