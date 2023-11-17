Обленерго в Україні підвищать тарифи — як зміняться ціни

Працівники сфери енергетики. Фото: Ukrenergo

Національна комісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила проєкти рішень щодо перегляду тарифів на розподіл електричної енергії зі стимулюючим регулюванням 26 обленерго. Зокрема, у столичного постачальника ціна може зрости на понад 10%.

Про це повідомляє "Канал 24".

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Детальніше про нові ціни

Так, зокрема "ДТЕК Київські електромережі" може підвищити ціни на 10,3%. Там пропонують встановити такі тарифи споживачам та операторам установок зберігання енергії:

200,35 грн за МВт·год (без урахування ПДВ) — для першого класу напруги;

785,53 грн за МВт·год (без ПДВ) — для другого класу напруги.

Нацкомісія планує встановити нові тарифи на послуги з розподілу електричної енергії на наступний рік, а також попередньо підтримала рішення про започаткування тарифів на постачальників, що займаються наданням універсальних послуг.

Відповідні проєкти опублікують на офіційному сайті НКРЕКП для отримання зауважень та пропозицій.

Як можуть змінитися тарифи

З 1 січня 2024-го Нацкомісія планує підняти тарифи на послугу із передачі від Національної енергетичної компанії "Укренерго". Ціни можуть підвищитися одразу на 22,2%, до 592,9 грн за МВт·год.

За розрахунками Укренерго тариф наступного року мав би становити 785,4 грн за МВт·год, за альтернативними обчисленнями може дорівнювати 709,8 або 619,8 грн за МВт·год.

При цьому обсяг видатків на покриття ПСО із забезпечення зростання частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел у структурі відповідного тарифу передбачені на рівні 17,8 млн грн.

Також Нацкомісія має намір підняти тариф диспетчерського управління на 5% з нового року, до 100,37 грн за МВт·год.

Зараз тариф на передачу електрики становить 485,1 грн за МВт·год., а диспетчерське управління — 95,54 грн за МВт·год.

Більше про тарифи

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