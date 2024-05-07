Цены на электричество — как платить за услугу на 40% меньше

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в 2024 году может повыситься в стоимости электрическая энергия, которая сейчас стоит 2,64 гривны. Однако часть граждан могут значительно сократить суммы в платежках.

Об этом сообщает издание NV.

Читайте также:

Зонные тарифы на электричество

Именно благодаря зонным тарифам граждане могут экономить в своих платежках. Зонными тарифами называют систему, где цены на электричество зависят от времени потребления ресурса.

Так, для украинцев доступны два вида зонных тарифов: двухзонный (с двумя периодами — день и ночь) и трехзонный (ночь, пиковый и полупиковый).

Для того, чтобы подключить себе зонный тариф, нужно за собственные средства приобрести и заменить счетчик. Достаточно обратиться в группу обслуживания клиентов регионального облэнерго по месту жительства и написать соответствующее заявление.

Сколько можно сэкономить с зонными счетчиками

Благодаря двухзонному счетчику можно платить за электричество по двум тарифам:

в период 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-час;

в период 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-час.

Благодаря трехзонному счетчику с такими зонами нужно платить столько:

доля в 150% фиксированной стоимости — в период с 8:00 до 11:00 и с 20:00 до 22:00 (максимальная нагрузка) — 3,96 грн/кВт-час.

100% фиксированной стоимости — с 7:00 до 8:00, с 11:00 до 20:00 и с 22:00 до 23:00 (полупиковое время) — 2,64 грн/кВт-час.

40% фиксированной цены — с 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-час.

Сейчас большую популярность пользуются двухзонные счетчики. Экономия с двухзонным счетчиком может составлять довольно значительную сумму — около 300 грн. Так, по подсчетам, семья из четырех человек будет платить не 792, а 473 грн в месяц.

С помощью двухзонного счетчика можно хорошо сэкономить, используя ночью следующие бытовые приборы:

бойлер;

стиральная машинка;

посудомоечная машина;

холодильник, прочая техника.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине остро стоит вопрос повышения стоимости электрической энергии после новых обстрелов объектов энергосистемы Россией. Ущерб уже превысил один миллиард долларов.

Также мы писали, что НБУ прогнозируют более активный рост цен на электрическую энергию. В целом, регулятор предусматривает поэтапное приведение тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства на экономически обоснованные уровни за несколько лет.