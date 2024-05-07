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Тарифи на електрику — частина українців заплатить на 40% менше

7 травня 2024 07:50
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на електрику — як платити за послугу на 40% менше
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В Україні у 2024 році може підвищитися у вартості електрична енергія, яка нині коштує 2,64 гривні. Однак частина громадян можуть суттєво скоротити суми у платіжках.

Про це повідомляє видання NV.

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Зонні тарифи на електрику

Саме завдяки зонним тарифам громадяни можуть заощаджувати у  своїх платіжках. Зонними тарифами називають систему, де ціни на електрику залежать від часу доби споживання ресурсу.

Так, для українців доступні два види зонні тарифи: двозонний (з двома періодами — день і ніч) та тризонний (ніч, піковий та напівпіковий).

Для того, щоб підключити собі зонний тариф, потрібно за власні кошти придбати та замінити лічильник. Достатньо звернутися до групи обслуговування клієнтів регіонального обленерго за місцем свого проживання та написати відповідну заяву.

Скільки можна заощадити за зонними лічильниками

Завдяки двозонному лічильнику можна платити за електрику за двома тарифами:

  • у період 7:00 до 23:00 — 2,64 грн/кВт-год;
  • у період 23:00 до 7:00 — 1,32 грн/кВт-год.

Завдяки тризонному лічильнику за такими зонами потрібно платити стільки:

  • частка у 150% фіксованої вартості — у період з 8:00 до 11:00 та з 20:00 до 22:00 (максимальне навантаження) — 3,96 грн/кВт-год.
  • 100% фіксованої вартості — з 7:00 до 8:00, з 11:00 до 20:00 та з 22:00 до 23:00 (напівпіковий час) — 2,64 грн/кВт-год.
  • 40% фіксованої ціни — з 23:00 до 7:00 — 1,05 грн/кВт-год.

Зараз велику популярність мають двозонні лічильники. Заощадження із  двозонним лічильником може становити доволі суттєву суму — близько 300 грн. Так, за підрахунками, родина із чотирьох осіб платитиме не 792, а 473 грн на щомісяця.

З допомогою двозонного лічильника можна гарно заощадити, використовуючи вночі такі побутові прилади:

  • бойлер;
  • пральна машинка;
  • посудомийна машина;
  • холодильник, інша техніка.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні гостро стоїть питання підвищення вартості електричної енергії після нових обстрілів об'єктів енергосистеми Росією. Збитки вже перевищили один мільярд доларів.

Також ми писали, що НБУ прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни
послуги

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