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Тариф на електрику в Україні зміниться — прогноз Нацбанку

3 травня 2024 09:42
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Ціни на електрику в Україні активно зростуть — прогноз НБУ
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Національному банку України (НБУ) прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

Про це свідчить "Інфляційний звіт" Нацбанку (за квітень 2024-го).

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Прогноз НБУ щодо тарифів на електрику

Як йдеться у звіті, з огляду на складну ситуацію у сфері енергетики, дотаційні тарифи на електроенергію для побутових споживачів можуть зростати швидше.

Оскільки у прогноз НБУ закладає "досить швидке та суттєве зростання цін на електроенергію", це формуватиме додатковий тиск на ціни та потреби у посиленні надання допомоги на оплату комунальних послуг для українців.

Водночас, фіксація тарифів на частину послуг ЖКГ буде вагомим фактором стримування адміністративної складової інфляції. Йдеться про такі комунальні послуги:

  • природний газ;
  • гаряча вода;
  • опалення.

"Тривале відстрочення рішень щодо підвищення тарифів на послуги ЖКГ зумовить нижчу інфляцію, але накопичуватиме квазіфіскальні дисбаланси і погіршить фінансовий стан державних енергокомпаній. Це посилюватиме ризики нестабільності на внутрішньому ринку енергоресурсів, погіршуватиме інвестиційний потенціал галузі, тоді як ціновий тиск тільки відкладає", — йдеться у звіті.

НБУ зауважує, що терміни та параметри коригування комунальних тарифів "є сферою невизначеності".

Які зараз ціни на електрику

Як відомо, днями уряд продовжив дію тарифу на електрику для населення до 31 травня. Вартість ресурсу для населення становить 2,64 грн за кіловат.

Мораторій на підвищення тарифів не стосується електроенергії та холодної води, тому Кабінет міністрів підвищив тариф на електрику для населення з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год.

Електроенергія стала єдиною послугою, на яку під час війни суттєво підвищили ціну. За останній рік послуга додала у вартості 69,7%.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.

Також ми писали, що українським споживачам блакитного палива, які мають газові плити та колонки, можуть загрожувати штрафи до 500 тис. грн. Таке покарання передбачене у разі виявлення порушень під час обліку та використання газу.

НБУ
тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
прогнози
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