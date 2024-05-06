Тарифи на електрику — чи піднімуть ціни після нових обстрілів енергосистеми

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні гостро стоїть питання підвищення вартості електричної енергії після нових обстрілів об'єктів енергосистеми Росією. Збитки вже перевищили один мільярд доларів.

Про це розповів голова Державної інспекції енергетичного нагляду України Руслан Слободян під час ефіру загальнонаціонального телемарафону.

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Стан енергосистеми після обстрілів

За словами голови Держенергонагляду, через російські атаки об'єкти української енергосистеми сильно пошкоджені. Збитки, які за попередніми оцінками перевищили 1 мільярд доларів, поки що невідомо, чим покрити.

"Наразі, чим покрити ці збитки, невідомо. Тарифами та міжнародною допомогою вони не перекриваються", — повідомив голова Держенергонагляду.

Він зауважив, що було пошкоджено сім гігаватів генеруючих потужностей. Ремонтні роботи енергооб'єктів тривають, енергетики мають працювати цілодобово для прискорення процесу.

Попри це, відновлення потужностей може тривати більше часу, ніж очікувалось. Причина — у тривалому терміні виготовлення деякого обладнання — близько одного року. Посадовець застеріг, що тривалість ремонту може вийти за межі навіть наступного опалювального сезону. Такий розвиток подій можливий у разі недостатньої кількості фінансового забезпечення.

Коли може зрости тариф на електрику

Зараз в Україні діє тариф на електрику на рівні 2,64 гривні за кіловат-годину. За словами голови Держенергонагляду, ціну можуть підвищити, якщо так і не знайдуть достатню кількість ресурсів на відновлення енергосистеми.

Він нагадав, що Національний банк України (НБУ) допустив підвищення тарифу на електричну енергію під час воєнного стану. На його думку, зволікати з підвищенням не варто і доцільно оновити ціни найближчого літа.

"НБУ прогнозував поступове підвищення тарифу. Можливо, перший етап доцільно буде зробити уже влітку", — уточнив Слободян.

Також він наголосив на тому, що Україна може ще звернутись до закордонних партнерів для підвищення обсягу міжнародної допомоги. Зокрема, шляхом використання заблокованих у Європі російських активів.

Як змінились ціни на світло за рік

Тариф на електрику для населення зріс майже рік тому — з 1 червня 2023 року з 1,68 грн/кВт-год до 2,64 грн/кВт-год. Тоді пояснили це необхідністю у додатковому фінансуванні для ремонтів енергосистеми після російських обстрілів.

Через це електроенергія стала єдиною послугою, на яку під час війни суттєво підвищилась ціна. За рік послуга подорожчала на 69,7%.

Днями уряд продовжив дію тарифу на електроенергію для населення до 31 травня. Тобто ціна для населення становитиме 2,64 грн за кіловат.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в НБУ прогнозують більш активне зростання цін на електричну енергію. Загалом регулятор передбачає поетапне приведення тарифів на послуги житлово-комунального господарства на економічно обґрунтовані рівні за кілька років.

Також ми писали, що у травні 2024 року громадяни, які мають право на допомогу з оплати житлово-комунальних послуг, отримають менший її розмір. Це пов'язано з термінами опалювального сезону, який завершився в середині попереднього місяця.