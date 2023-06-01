Тарифы на электричество — будет ли второй этап повышения

Сотрудники энергетической отрасли Украины. Фото: ДТЭК

В Министерстве энергетики Украины после повышения тарифов на электрическую энергию с 1 июня 2023 года оценили возможность второго этапа роста цен. Во время первого электричество выросло в стоимости с 1,44 до 2,64 грн/кВт*ч.

Об этом рассказал глава Минэнергетики Герман Галущенко.

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Когда будет второй этап повышения тарифов

По словам Галущенко, во время первого этапа расчеты, которые производили специалисты, позволили снизить размер тарифа с 2,88 грн/кВт-ч, который предлагала Нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), до 2,64 грн/кВт. *ч без привязки к объемам потребления. Таким образом, вместо двух разновидностей тарифов сделали единый тариф, независимо от того потребляется 100 или 1000 кВт·ч ежемесячно.

При этом второй этап повышения тарифов на электричество для украинцев сейчас не предполагается. В дальнейшем сохраняются жилищные субсидии на оплату коммунальных услуг. Их планируют увеличить за счет того, что возрастет число потребителей, которые будут в них нуждаться. Кроме того, сохранили ночной тариф в 50% от общего тарифа.

Необходимость повышения тарифов

По словам НЭК "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, за более чем год войны объемы выручки Укрэнерго и облэнерго сократились на около 30 процентов, поскольку энергокомпании потеряли часть генерации и потребителей ресурса. Этот факт заставил пересмотреть действующие тарифы на электричество.

В Министерстве энергетики заявили, что повышение цен спровоцировано ущербом в энергетической инфраструктуре в результате авиационных ударов, осуществленных Россией.

Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), ранее назвала реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Там заявили, что старый тариф покрывал только треть расходов.

Напомним, в Центре исследования энергетики заявили, что повышением тарифов проблемы украинской энергосистемы не разрешатся. Это создаст неудобную ситуацию для населения. В то же время, ценообразование непрозрачно, ведь не предоставлены никакие расчеты.

Также мы писали, что в Украине летом тысячи граждан получат большую сумму финансовой помощи на оплату жилищно-коммунальных услуг. Размер субсидии повысится в связи с ростом тарифов, в том числе на электрическую энергию.