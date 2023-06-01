Тарифи на електрику — чи буде другий етап підвищення

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

У Міністерстві енергетики України після підвищення тарифів на електричну енергію з 1 червня 2023 року оцінили можливість другого етапу зростання цін. Під час першого електрика зросла у вартості з 1,44 до 2,64 грн/кВт*год.

Про це розповів голова Міненергетики Герман Галущенко.

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Коли буде другий етап підвищення тарифів

За словами Галущенка, під час першого етапу розрахунки, які робили фахівці, дали змогу знизити розмір тарифу з 2,88 грн/кВт-год, який пропонувала Нацкомісія з держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), до 2,64 грн/кВт*год без прив'язки до обсягів споживання. Таким чином, замість двох різновидів тарифів зробили єдиний тариф, незалежно від того споживається 100 або 1000 кВт⋅год щомісяця.

При цьому другого етапу підвищення тарифів на електрику для українців зараз не передбачається. Надалі зберігаються житлові субсидії на оплату комунальних послуг. Їх планують збільшити за рахунок того, що зросте число споживачів, які її потребуватимуть. Окрім того, зберегли нічний тариф у 50% від загального тарифу.

Необхідність підвищення тарифів

За словами НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького, за більш ніж рік війни обсяги виручки Укренерго та обленерго скоротилися на близько на 30 відсотків, оскільки енергокомпанії втратили частину генерації та споживачів ресурсу. Цей факт змусив переглянути чинні тарифи на електрику.

У Міністерстві енергетики заявили, що підвищення цін спровоковане збитками в енергетичній інфраструктурі внаслідок авіаційних ударів, здійснених Росією.

Нацкомісія, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), раніше назвала реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Там заявили, що старий тариф покривав лише третину витрат.

Нагадаємо, у Центрі дослідження енергетики заявили, що підвищенням тарифів проблеми української енергосистеми не вирішаться. Натомість це створить незручну ситуацію для населення. Водночас, ціноутворення непрозоре, адже не надано жодних розрахунків.

Також ми писали, що в Україні влітку тисячі громадян отримають більшу суму фінансової допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Розмір субсидії підвищиться у зв'язку зі зростанням тарифів, зокрема на електричну енергію.