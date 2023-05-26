Тарифы на электричество – повышение могут отложить

Коммунальные квитанции в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине повышение тарифа на электрическую энергию для населения, действие которого подходит к концу 31 мая 2023 года, могут снова отложить. Решение могут пролонгировать еще на месяц.

Об этом рассказали в Комитете по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Верховной Рады Украины (ВРУ), пишет Оbozrevatel.

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Как могут измениться тарифы

По словам заместителя главы профильного комитета, нардепа Олега Семинского ("Слуга народа"), рост цен в платежках неизбежен. При этом обновленный тариф, скорее всего, сделают единым — на уровне 2,8 гривны за кВт*ч вне зависимости от объема потребления. Сейчас действуют две градации:

1,44 грн/кВт*ч при потреблении до 250 кВт*ч в месяц;

1,68 грн при большем потреблении.

"Предполагается, что тариф будет установлен единый — 2,8 грн за кВт для всех потребителей. Однако мое ощущение, что повышение тарифа будет отсрочено еще на месяц, что говорит о том, что правительство ставится с пониманием и пытается обеспечить максимально плавный переход на новые условия пользования услугой", — уточнил нардеп.

Несмотря на то, что рост тарифов на электроэнергию для населения очень чувствителен, в стране существует острая необходимость проводить дорогостоящие ремонты энергоинфраструктуры, пострадавшей от российских ракетных атак.

Он подчеркнул, что повышение тарифа является необходимым шагом для сохранения отечественной энергосистемы, особенно во время предстоящей зимы на фоне войны. Новый тариф для бытовых потребителей в итоге будет составлять только треть от себестоимости.

Другие варианты повышения тарифов

Ранее Кабинет министров продлил действие тарифов на электричество для населения еще на месяц, до 31 мая, поскольку окончательного варианта повышения еще нет. Рассматривали несколько механизмов. По одному из них ожидалось подорожание для тех, кто потребляет больше энергоресурса.

Нижний тариф для населения планировали оставить на действующем уровне в 1,44 грн за кВт-ч при месячном потреблении до 250 кВт-ч. Повышение верхнего тарифа должно быть таким: с 1,68 грн до 2,4 грн или 2,88 грн за кВт-ч. В таком случае это бы увеличило конечную сумму в квитанции примерно на 300 гривен.

Сколько должно стоить электричество

В Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), назвали реальный размер тарифа на электроэнергию для населения. Там подчеркивают, что действующий тариф покрывает только 28% затрат на производство, транспортировку, а также уплату налогов.

По расчетам специалистов, рыночная стоимость электрической энергии для конечных потребителей, в том числе и бытовых, существенно выше нынешней фиксированной цены, и составляет около 5,5 грн за кВт-ч.

Напомним, ранее в облэнерго заявили, что действующие тарифы на электрическую энергию для населения не покрывают даже половину реальной стоимости. Повышение цен на ресурс неизбежно, учитывая необходимость дополнительных финансов для восстановления объектов энергетики, поврежденных от ракетных атак России.

Также мы писали, что НКРЭКУ повысила тарифы на распределение электрической энергии для операторов систем распределения (ОСР, "облэнерго"). Принятое решение предусматривает увеличение тарифов на распределение в несколько волн. В частности, в июне и июле-декабре текущего года для 22 операторов систем распределения. Суммарно тариф повысится в среднем на 25–50%.