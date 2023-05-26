Ціни на електрику — в обленерго розповіли про проблеми з тарифами

Працівники енергетичної галузі України. Фото: ДТЕК

Чинні тарифи на електричну енергію для населення не покривають навіть половини її реальної вартості. Підвищення цін на ресурс неминуче, з огляду на необхідність додаткових фінансів на відновлення об'єктів енергетики, пошкоджених від ракетних атак Росії.

Про це заявили в АТ "Чернігівобленерго" в ефірі ЗМІ.

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За словами заступника директора з комерційного техзабезпечення "Чернігівобленерго" Івана Зарованого, перегляд тарифів сприятиме швидшому відновленню енергетичної інфраструктури.

"Як це не прикро казати, але він (тариф, — Ред.) покриває менше ніж половину ринкового тарифу такого як сплачують всі інші, не побутові споживачі", — пояснив представник обленерго.

Яка реальна вартість електроенергії

Раніше у Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), назвали реальний розмір тарифу на електроенергію для населення. Так, чинний тариф покриває тільки 28% витрат на виробництво, транспортування, а також сплату податків.

За розрахунками фахівців, ринкова вартість електричної енергії для кінцевих споживачів, зокрема й побутових, є суттєво вищою за нинішню фіксовану ціну, і становить близько 5,5 грн за кВт-год.

Коли можуть підвищити тарифи

Тарифи на електроенергію для населення можуть переглянути вже з 1 червня поточного року. Розглядають кілька варіантів. За одним з них, очікується подорожчання для тих, хто споживає більше енергоресурсу.

Нижній тариф для населення планують залишити на чинному рівні у 1,44 грн за кВт-год за умови місячного споживання до 250 кВт-год. Передбачається підвищення верхнього тарифу з 1,68 грн до 2,4 грн або 2,88 грн за кВт-год. У такому випадку це збільшить кінцеву суму у квитанції на 200-300 гривень.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тарифи на розподіл електричної енергії для операторів систем розподілу (ОСР, "обленерго"). Ухвалене рішення передбачає збільшення тарифів на розподіл у кілька хвиль. Зокрема, у червні та липні-грудні поточного року для 22 операторів систем розподілу. Сумарно тариф підвищиться у середньому на 25-50%.

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