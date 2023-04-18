Тарифы на электричество — в Минэнерго озвучили планы относительно цен

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: president.gov.ua

В Министерстве энергетики Украины не исключают повышения тарифов на электроэнергию. Это могло бы стать одним из решений по восстановлению поврежденной украинской энергосистемы от российских обстрелов.

Об этом рассказал глава Министерства энергетики Герман Галущенко, пишет "Интерфакс".

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Как отметил глава ведомства, вопрос об обновлении тарифов на электричество для населения еще обсуждается. В то же время подчеркнул, что это стало бы источником финансов, которые направили бы на восстановление энергетических объектов.

"Это может быть одним из решений для восстановления энергосистемы. Потому что здесь нет одного решения. То, что мы удержали систему, очень большой вызов (...). Важна ремонтная кампания, чтобы пройти следующий осенне-зимний период", — отметил министр.

На сколько могут повысить тарифы, глава Минэнерго не уточнил. При этом намекнул, что это не будет 6-8 гривен, как предполагают некоторые эксперты.

"Вопрос еще обсуждается. Но чего только не пишут сейчас: и 6 грн/кВт-ч, и 8 грн/кВт-ч. Будем смотреть", — отметил Галущенко.

Возможность рыночных цен

Ранее представитель парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексей Кучеренко заявил, что украинцам следует готовиться к европейским тарифам на энергоносители, в частности, в связи с повреждением объектов энергосистемы от российских атак.

Восстановление поврежденных энергообъектов и строительство новых мощностей — все это требует средств. Расходы должны окупаться через рынок, подчеркивал он.

Представитель энергокомитета заявил, что тарифы на электроэнергию для населения в Украине самые низкие среди стран ЕС, Молдовы, Грузии. Хотя рыночная цена на электроэнергию доходит до 7 грн. за кВт-ч, население платит за нее 1,44 или 1,68 грн. за кВт-ч.

"Понимаю встречный вопрос людей о том, что у нас и доходы значительно меньше. И они абсолютно правы. Поэтому сегодня речь не может идти об выравнивании с европейскими тарифами, но может идти речь о том, чтобы "Энергоатом" не получал убытки", — подчеркнул Кучеренко.

Также Украина должна выполнять международные обязательства по дальнейшему реформированию рынка, его либерализации в рамках интеграции с ЕС. Правительство должно выполнить требования и рекомендации украинских доноров Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), где прописана необходимость повышения тарифов.

Напомним, 17 апреля Украина возобновила экспорт электроэнергии в Словакию. Также идет экспорт в Польшу и Молдову.

Ранее мы писали, по словам Германа Галущенко, возобновление экспорта электроэнергии в Европу позволило Украине получать до 70 миллионов долларов доходов ежемесячно.