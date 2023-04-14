Тарифи на електрику в Україні піднімуть до ринкових — які ціни в країнах ЄС

Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE

В Україні вже в травні можуть підвищити тарифи на електроенергію, які вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на заяви представників влади.

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Так, Україна має виконувати міжнародні зобов’язання щодо подальшого реформування ринку, його лібералізації в рамках інтеграції з ЄС. Також уряд має виконати вимоги й рекомендації українських донорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ), де прописана необхідність підвищення тарифів.

За словами представника парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, влада готує українцям європейські тарифи на енергоносії, зокрема, у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергосистеми від російських атак.

Відновлення пошкоджених енергооб’єктів і будівництва нових потужностей — все це вимагає коштів. Витрати повинні окуповуватися через ринок, переконаний експерт.

До всього — тарифи на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн ЄС, Молдови, Грузії. Хоча ринкова ціна на електроенергію доходить до 7 грн за кВт-год, населення платить за неї 1,44 або 1,68 грн за кВт-год.

"Розумію зустрічне питання людей про те, що в нас і доходи значно менші. І вони абсолютно праві. Тому сьогодні не може йтися про вирівнювання з європейськими тарифами, але може йтися про те, аби "Енергоатом" не отримував збитки", — наголосив Кучеренко.

На переконання представниці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольги Бабій, є три основні причини для негайного підвищення тарифів на електроенергію.

"Перша — вартість електричної енергії для побутових споживачів не змінювалась з 2017 року. Друга — за ці п’ять років відбулись інфляційні процеси. Третя — за період воєнного стану у нас зменшилось споживання електричної енергії і фактично зменшилось виробництво електроенергії "Енергоатомом", — додала вона.

Вартість електрики в ЄС

Джерело: ua-energy.org

Тож, зараз працюють одразу кілька робочих груп від Міністерства енергетики, НКРЕКП і Міністерства соцполітики, які розглядають різні варіанти перегляду тарифу. Один з них передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інші — різні тарифи, залежно від обсягів споживання.

Нагадаємо, Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років, який був надскладним через російську агресію. Станом на 14 квітня усіх українських споживачів відключили від опалення.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Зокрема, влада хоче підвищити вартість електрики та природного газу.