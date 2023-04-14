Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Тарифи на електрику в Україні піднімуть до ринкових: які ціни в країнах ЄС arrow

Тарифи на електрику в Україні піднімуть до ринкових: які ціни в країнах ЄС

14 квітня 2023 23:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на електрику в Україні піднімуть до ринкових — які ціни в країнах ЄС
Комунальні платіжки в Україні. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

В Україні вже в травні можуть підвищити тарифи на електроенергію, які вважаються найнижчими серед країн Європи. Оскільки країна обрала курс на інтеграцію з енергосистемою Європейського Союзу, підвищення цін до ринкових у майбутньому — неминуче.

Про це повідомляють Новини.LIVE, посилаючись на заяви представників влади.

Читайте також:

 Міжнародні зобов'язання України

Так, Україна має виконувати міжнародні зобов’язання щодо подальшого реформування ринку, його лібералізації в рамках інтеграції з ЄС. Також уряд має виконати вимоги й рекомендації українських донорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ), де прописана необхідність підвищення тарифів.

За словами представника парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексія Кучеренка, влада готує українцям європейські тарифи на енергоносії, зокрема, у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергосистеми від російських атак.

Відновлення пошкоджених енергооб’єктів і будівництва нових потужностей — все це вимагає коштів. Витрати повинні окуповуватися через ринок, переконаний експерт.

До всього — тарифи на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн ЄС, Молдови, Грузії. Хоча ринкова ціна на електроенергію доходить до 7 грн за кВт-год, населення платить за неї 1,44 або 1,68 грн за кВт-год.

"Розумію зустрічне питання людей про те, що в нас і доходи значно менші. І вони абсолютно праві. Тому сьогодні не може йтися про вирівнювання з європейськими тарифами, але може йтися про те, аби "Енергоатом" не отримував збитки", — наголосив Кучеренко.

На переконання представниці Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) Ольги Бабій, є три основні причини для негайного підвищення тарифів на електроенергію.

"Перша вартість електричної енергії для побутових споживачів не змінювалась з 2017 року. Друга за ці п’ять років відбулись інфляційні процеси. Третя за період воєнного стану у нас зменшилось споживання електричної енергії і фактично зменшилось виробництво електроенергії "Енергоатомом", — додала вона.

Вартість електрики в ЄС

Джерело: ua-energy.org

Тож, зараз працюють одразу кілька робочих груп від Міністерства енергетики, НКРЕКП і Міністерства соцполітики, які розглядають різні варіанти перегляду тарифу. Один з них передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інші — різні тарифи, залежно від обсягів споживання.

Нагадаємо, Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років, який був надскладним через російську агресію. Станом на 14 квітня усіх українських споживачів відключили від опалення.

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Зокрема, влада хоче підвищити вартість електрики та природного газу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

15:46 Каменських вперше прокоментувала розлучення з Потапом: репер не став мовчати

13:06 В Інституті демографії повідомили, що Україна перебуває на межі зміни етнічного складу нації

12:45 Коли садити картоплю у квітні 2023: найкращі дати та важливі нюанси

23:13 Курс зміниться: що буде з доларом перед Великоднем

17:31 Усик із дружиною залишили Україну: опубліковано прощальний знімок

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:45 Мудрик може піти з "Челсі": на українця претендують два клуби

13:36 Які грошові виплати гарантує держава військовим після демобілізації у 2023 році: перелік

06:23 20 тис. гривень до пенсії: кому з пенсіонерів можуть доплатити таку суму

09:52 Кількість ліквідованих окупантів наближається до 180 тисяч: Генштаб оприлюднив нову статистику

15:55 Хто з чоловіків зможе отримати відстрочку від служби на п'ять років: закон

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB