Тарифи на електрику — у Міненерго озвучили плани щодо цін

Міністр енергетики Герман Галущенко. Фото: president.gov.ua

У Міністерстві енергетики України не виключають підвищення тарифів на електроенергію. Це могло б стати одним із рішень для відновлення пошкодженої української енергосистеми від російських обстрілів.

Про це розповів голова Міністерства енергетики Герман Галущенко, пише "Інтерфакс".

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Як зазначив очільник відомства, питання щодо оновлення тарифів на електрику для населення ще обговорюють. Водночас наголосив, що це стало б джерелом фінансів, які спрямували б на відновлення енергетичних об'єктів.

"Це може бути одним із рішень для відновлення енергосистеми. Тому що тут немає одного рішення. Те, що ми втримали систему, дуже великий виклик (...). Важлива ремонтна кампанія, щоб пройти наступний осінньо-зимовий період", — зауважив міністр.

На скільки саме можуть підвищити тарифи, голова Міненерго не уточнив. При цьому, натякнув, що це не буде 6-8 гривень, як припускають деякі експерти.

"Питання ще обговорюється. Але чого тільки не пишуть зараз: і 6 грн/кВт-год, і 8 грн/кВт-год. Дивитимемося", — зазначив Галущенко.

Можливість ринкових цін

Раніше представник парламентського комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко заявив, що українцям слід готуватися до європейських тарифів на енергоносії, зокрема, у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергосистеми від російських атак.

Відновлення пошкоджених енергооб’єктів і будівництва нових потужностей — все це вимагає коштів. Витрати повинні окуповуватися через ринок, наголошував він.

Представник енергокомітету заявив, що тарифи на електроенергію для населення в Україні є найнижчими серед країн ЄС, Молдови, Грузії. Хоча ринкова ціна на електроенергію доходить до 7 грн за кВт-год, населення платить за неї 1,44 або 1,68 грн за кВт-год.

"Розумію зустрічне питання людей про те, що в нас і доходи значно менші. І вони абсолютно праві. Тому сьогодні не може йтися про вирівнювання з європейськими тарифами, але може йтися про те, аби "Енергоатом" не отримував збитки", — наголосив Кучеренко.

Також Україна має виконувати міжнародні зобов’язання щодо подальшого реформування ринку, його лібералізації в рамках інтеграції з ЄС. Уряд має виконати вимоги й рекомендації українських донорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) та Світового банку (СБ), де прописана необхідність підвищення тарифів.

Нагадаємо, 17 квітня Україна відновила експорт електроенергії до Словаччини. Також триває експорт у Польщу та Молдову.

Також ми писали, за словами Германа Галущенка, відновлення експорту електроенергії до Європи дозволило б Україні отримувати до 70 мільйонів доларів прибутків щомісяця.