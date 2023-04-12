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Україна почала експортувати електроенергію в Польщу і ще одну країну Європи

12 квітня 2023 15:03
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Україна почала експортувати електроенергію в Польщу і ще одну країну Європи
В компанії "Укренерго". Фото: пресслужба Укренерго
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Українська енергосистема виробляє достатньо електроенергії для власних потреб. Крім того, розпочався експорт електроенергії відразу у дві країни Європи.

Про це повідомляє пресслужба Укренерго.

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Ситуація в енергосистемі

Українська енергетична система станом на 12 квітня виробляє штатний об’єм електроенергії.

Цей об’єм повністю забезпечує потребу споживачів в Україні.

Крім того, в енергосистемі наявний навіть достатній резерв потужності. 

Експорт електроенергії

Зважаючи на це, Україна отримала можливість експортувати електроенергію у сусідні країни.

Так, у Молдову експортується від 30 до 95 МВт у різний час доби.

Крім того, від сьогодні, 12 квітня, Україна розпочала експорт електроенергії до Польщі.

Обсяг експорту до цієї сусідньої держави становить до 75 МВт в різні години.

Прохання від Укренерго

Разом з тим, в компанії "Укренерго" звернулися до українців із проханням диверсифікувати використання електроенергії.

"Просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки у нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися", — наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, 10 квітня Укренерго провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня. На аукціоні було розподілено 51% усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.

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