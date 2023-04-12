Україна почала експортувати електроенергію в Польщу і ще одну країну Європи
Українська енергосистема виробляє достатньо електроенергії для власних потреб. Крім того, розпочався експорт електроенергії відразу у дві країни Європи.
Про це повідомляє пресслужба Укренерго.
Ситуація в енергосистемі
Українська енергетична система станом на 12 квітня виробляє штатний об’єм електроенергії.
Цей об’єм повністю забезпечує потребу споживачів в Україні.
Крім того, в енергосистемі наявний навіть достатній резерв потужності.
Експорт електроенергії
Зважаючи на це, Україна отримала можливість експортувати електроенергію у сусідні країни.
Так, у Молдову експортується від 30 до 95 МВт у різний час доби.
Крім того, від сьогодні, 12 квітня, Україна розпочала експорт електроенергії до Польщі.
Обсяг експорту до цієї сусідньої держави становить до 75 МВт в різні години.
Прохання від Укренерго
Разом з тим, в компанії "Укренерго" звернулися до українців із проханням диверсифікувати використання електроенергії.
"Просимо, за можливості, переносити використання потужної техніки у нічні та денні години. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися", — наголосили в Укренерго.
Нагадаємо, 10 квітня Укренерго провела перший аукціон із розподілу пропускної спроможності міждержавних мереж для експорту електроенергії до Молдови на день постачання 11 квітня. На аукціоні було розподілено 51% усієї доступної пропускної спроможності мереж у цьому напрямку серед чотирьох учасників.