Тарифы на электричество в Украине поднимут до рыночных — какие цены в странах ЕС

Коммунальные платежки в Украине. Фото: Новини.LIVE

В Украине уже в мае могут повысить тарифы на электроэнергию, которые считаются самыми низкими в Европе. Поскольку страна избрала курс на интеграцию с энергосистемой Европейского Союза, повышение цен до рыночных в будущем — неизбежно.

Об этом сообщают Новини.LIVE, ссылаясь на заявления представителей властей.

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Так, Украина должна выполнять международные обязательства по дальнейшему реформированию рынка, его либерализации в рамках интеграции с ЕС. Также правительство должно выполнить требования и рекомендации украинских доноров Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка (ВБ), где прописана необходимость повышения тарифов.

По словам представителя парламентского комитета по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Алексея Кучеренко, власти готовят украинцам европейские тарифы на энергоносители, в частности, в связи с повреждением объектов энергосистемы от российских атак.

Восстановление поврежденных энергообъектов и строительство новых мощностей — все это требует средств. Расходы должны окупаться через рынок, уверен эксперт.

Ко всему — тарифы на электроэнергию для населения в Украине самые низкие среди стран ЕС, Молдовы, Грузии. Хотя рыночная цена на электроэнергию доходит до 7 грн за кВт-ч, население платит за нее 1,44 или 1,68 грн за кВт-ч.

"Понимаю встречный вопрос людей о том, что у нас и доходы значительно меньше. И они абсолютно правы. Поэтому сегодня речь не может идти об выравнивании с европейскими тарифами, но может идти речь о том, чтобы "Энергоатом" не получал убытки", — подчеркнул Кучеренко.

По мнению представительницы Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Ольги Бабий, есть три основные причины для немедленного повышения тарифов на электроэнергию.

"Первая — стоимость электрической энергии для бытовых потребителей не менялась с 2017 года. Вторая — за эти пять лет произошли инфляционные процессы. Третья — за период военного положения у нас уменьшилось потребление электрической энергии и фактически уменьшилось производство электроэнергии "Энергоатомом", — добавила она.

Стоимость электричества в ЕС

Источник: ua-energy.org

Сейчас работают сразу несколько рабочих групп от Министерства энергетики, НКРЭКУ и Министерство соцполитики, которые рассматривают различные варианты пересмотра тарифа. Один из них предусматривает модификацию действующей системы субсидий, другой – разные тарифы, в зависимости от объемов потребления.

Напомним, Украина официально завершила отопительный сезон 2022-2023 годов, который был сверхсложным из-за российской агрессии. На 14 апреля всех украинских потребителей отключили от отопления.

Ранее сообщалось, что в Украине после завершения отопительного сезона 2022-2023 власти намерены нарушить мораторий на повышение жилищно-коммунальных тарифов, установленный на время войны. В частности, власти хотят повысить стоимость электричества и природного газа.