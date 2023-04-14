Опалювальний сезон в Україні завершено — у Нафтогазі розповіли про підготовку до наступної зими

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов. Фото: naftogaz.com

Україна офіційно завершила опалювальний сезон 2022-2023 років, який був надскладним через російську агресію. Станом на 14 квітня усіх українських споживачів відключили від опалення.

Про це заявив голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, інформує його пресслужба.

Читайте також:

Підсумки та подальші плани

За словами Чернишова, минула зима стала найскладнішою за часи незалежності України. Отриманий досвід допоможе гідно пройти й наступну зиму, не дозволивши ворогу залишити українців без світла й тепла, переконаний він.

Очільник компанії додав, що Нафтогаз вже розпочав підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, всі разом ми не дозволили йому це зробити", — наголосив Олексій Чернишов.

Тарифи на газ

Раніше повідомлялося, що в Україні після завершення опалювального сезону 2022-2023 влада має намір порушити мораторій на підвищення житлово-комунальних тарифів, встановлений на час війни. Зокрема, влада хоче підвищити вартість природного газу.

За словами першого заступника голови Комітету парламенту з питань енергетики Олексія Кучеренка, українцям влада готує європейські тарифи на енергоносії у зв'язку з пошкодженням об'єктів енергосистеми від російських атак.

"Хочемо ми чи не хочемо, об'єднання нашої енергетичної, газотранспортної системи, об'єднання ринків, означає одне: до нас приходять європейські ціни на енергоносії", — пояснив він.

Як повідомляли у Комітеті Верховної Ради України (ВРУ) з питань енергетики та ЖКП, зокрема, вже існує ринкова ціна у 16 гривень за кубічний метр. Якщо її спершу встановлять лише для теплокомуненерго, це стане проблемою для мерів міст у тому, як покривати тарифи.

Раніше у Комітеті Ради з питань енергетики та ЖКП, після опалювального сезону також має подорожчати електроенергія та вода.

Нагадаємо, в Україні квітень є останнім місяцем, у якому держава виплачуватиме споживачам раніше призначені житлові субсидії. Фахівці розповіли, що робити, щоб їх не втратити у новому сезоні.