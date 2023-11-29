Цены на электричество 1 декабря вырастут — кого коснется

Прибор учета. Фото: Ukrenergo

В Национальной комиссии, осуществляющей госрегулирование в сферах энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ), установили предельную максимальную и минимальную стоимость электрической энергии для тех, кто платит рыночный тариф. Изменения вступят в силу в последний день осени.

Такое решение НКРЭКУ приняла на открытом заседании.

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Подробнее об обновленных тарифах

Согласно решению комиссии, сутки делятся на четыре зоны. Стоимость на внутрисуточном рынке и "на сутки вперед" меняются согласно часам, когда осуществляется потребление.

Тарифы установлены следующим образом:

с 23:00 до 7:00 — минимальная нагрузка на систему — 3 тыс. грн за мегаватт-час;

с 7:00 до 8:00; с 11:00 до 17:00 — средняя нагрузка — 5,6 тыс. грн за мегаватт-час;

с 8:00 до 11:00 — повышенная нагрузка — 6,9 тыс. грн за мегаватт-час;

с 17:00 до 23:00 — максимальная нагрузка — 7,5 тыс. грн за мегаватт-час.

По словам экспертов, несмотря на предыдущие ожидания, прайс-кеп в период с 22:00 до 23:00 установили на уровне 7,5 тыс. грн за мегаватт-час.

В начале планировали зафиксировать на уровне 5,6 тыс. грн за мегаватт-час.

Обновления должны были вступить в силу 10 ноября, однако во время заседания комиссия решила отсрочить соответствующий этап для того, чтобы все потребители могли подготовиться.

Рыночные цены в разных странах Европы, по которым электроэнергия торгуется на соответствующих биржах, осенью таковы:

Источник: Минфин

То есть речь идет не о розничных ценах, по которым электроэнергию отпускают потребителям, а именно о рыночных ценах.

Источник: Минфин

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