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Тарифи на електрику зростуть — кого чекають зміни 1 грудня

29 листопада 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на електрику 1 грудня зростуть — кого торкнеться
Прилад обліку. Фото: Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) встановили граничну максимальну й мінімальну вартість електричної енергії для тих, хто сплачує ринковий тариф. Зміни набудуть чинності в останній день осені.

Таке рішення НКРЕКП ухвалила на відкритому засіданні.

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Детальніше про оновлені тарифи

Згідно з рішенням комісії, доба поділяється на чотири зони. Вартість на внутрішньодобовому ринку та "на добу наперед" змінюються згідно з годинами, коли здійснюється споживання.

Тарифи встановлено такі:

  • з 23:00 до 7:00 — мінімальне навантаження на систему — 3 тис. грн за мегават-годину;
  • з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 17:00 — середнє навантаження — 5,6 тис. грн за мегават-годину;
  • з 8:00 до 11:00 — підвищене навантаження — 6,9 тис. грн за мегават-годину;
  • з 17:00 до 23:00 — максимальне навантаження — 7,5 тис. грн за мегават-годину.

За словами експертів, попри попередні очікування, прайс-кеп у період з 22:00 до 23:00 встановили на рівні 7,5 тис. грн за мегават-годину.

На початку планували зафіксувати на рівні 5,6 тис. грн за мегават-годину.

Оновлення мали набути чинності 10 листопада, однак під час засідання комісія вирішила відтермінувати відповідний етап для того, щоб всі споживачі мали змогу підготуватися.

Ринкові ціни у різних країнах Європи, за якими електроенергія торгується на відповідних біржах, восени такі:

 

тарифи
Джерело: Мінфін

Тобто йдеться не про роздрібні ціни, за якими електроенергію відпускають споживачам, а саме ринкові ціни.

 

тарифи
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

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