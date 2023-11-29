Ціни на електрику 1 грудня зростуть — кого торкнеться

Тарифи на електрику зростуть — кого чекають зміни 1 грудня
У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) встановили граничну максимальну й мінімальну вартість електричної енергії для тих, хто сплачує ринковий тариф. Зміни набудуть чинності в останній день осені.
Таке рішення НКРЕКП ухвалила на відкритому засіданні.
Детальніше про оновлені тарифи
Згідно з рішенням комісії, доба поділяється на чотири зони. Вартість на внутрішньодобовому ринку та "на добу наперед" змінюються згідно з годинами, коли здійснюється споживання.
Тарифи встановлено такі:
- з 23:00 до 7:00 — мінімальне навантаження на систему — 3 тис. грн за мегават-годину;
- з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 17:00 — середнє навантаження — 5,6 тис. грн за мегават-годину;
- з 8:00 до 11:00 — підвищене навантаження — 6,9 тис. грн за мегават-годину;
- з 17:00 до 23:00 — максимальне навантаження — 7,5 тис. грн за мегават-годину.
За словами експертів, попри попередні очікування, прайс-кеп у період з 22:00 до 23:00 встановили на рівні 7,5 тис. грн за мегават-годину.
На початку планували зафіксувати на рівні 5,6 тис. грн за мегават-годину.
Оновлення мали набути чинності 10 листопада, однак під час засідання комісія вирішила відтермінувати відповідний етап для того, щоб всі споживачі мали змогу підготуватися.
Ринкові ціни у різних країнах Європи, за якими електроенергія торгується на відповідних біржах, восени такі:
Тобто йдеться не про роздрібні ціни, за якими електроенергію відпускають споживачам, а саме ринкові ціни.
Більше про комунальні послуги
Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.
Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.
Читайте Новини.LIVE!