Ціни на електрику 1 грудня зростуть — кого торкнеться

Прилад обліку. Фото: Ukrenergo

У Національній комісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) встановили граничну максимальну й мінімальну вартість електричної енергії для тих, хто сплачує ринковий тариф. Зміни набудуть чинності в останній день осені.

Таке рішення НКРЕКП ухвалила на відкритому засіданні.

Читайте також:

Детальніше про оновлені тарифи

Згідно з рішенням комісії, доба поділяється на чотири зони. Вартість на внутрішньодобовому ринку та "на добу наперед" змінюються згідно з годинами, коли здійснюється споживання.

Тарифи встановлено такі:

з 23:00 до 7:00 — мінімальне навантаження на систему — 3 тис. грн за мегават-годину;

з 7:00 до 8:00; з 11:00 до 17:00 — середнє навантаження — 5,6 тис. грн за мегават-годину;

з 8:00 до 11:00 — підвищене навантаження — 6,9 тис. грн за мегават-годину;

з 17:00 до 23:00 — максимальне навантаження — 7,5 тис. грн за мегават-годину.

За словами експертів, попри попередні очікування, прайс-кеп у період з 22:00 до 23:00 встановили на рівні 7,5 тис. грн за мегават-годину.

На початку планували зафіксувати на рівні 5,6 тис. грн за мегават-годину.

Оновлення мали набути чинності 10 листопада, однак під час засідання комісія вирішила відтермінувати відповідний етап для того, щоб всі споживачі мали змогу підготуватися.

Ринкові ціни у різних країнах Європи, за якими електроенергія торгується на відповідних біржах, восени такі:

Джерело: Мінфін

Тобто йдеться не про роздрібні ціни, за якими електроенергію відпускають споживачам, а саме ринкові ціни.

Джерело: Мінфін

Більше про комунальні послуги

Нагадаємо, в Україні можуть виокремити з єдиного платежу за "блакитне паливо" "третю квитанцію" за природний газ. Йдеться про сплату за утримання внутрішньобудинкових мереж.

Також ми писали, що в газопостачальній компанії "Нафтогаз України", яка обслуговує близько 98% населення, розповіли про важливі зміни в отриманні допомоги на оплату житлово-комунальних послуг. Субсидії на газ почнуть призначати по-новому.