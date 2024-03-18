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Тарифы на газ обновили — какие будут суммы в регионах с 1 апреля

18 марта 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Цены на газ с 1 апреля — новые тарифы на доставку ресурса в регионах
Деньги и коммунальные платежи. Фото: Kyivgaz
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

Украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.

Об этом сообщает портал "Газпром" и сайт "Минфин".

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Какие будут тарифы на газ с 1 апреля

До завершения отопительного сезона власти обещают не менять тарифы на природный газ. В то же время, в государстве действует мораторий на увеличение стоимости голубого топлива.

Большинство украинских граждан покупают природный газ у Нафтогаза, являющегося крупнейшим поставщиком. Доля украинцев, пользующихся его услугами, в начале войны составила 98%. Тариф, предлагаемый компанией, зафиксирован на уровне 7,96 грн за один кубометр. Цену не меняли с начала полномасштабной войны, однако власти неоднократно отмечали, что рыночная стоимость услуги значительно выше.

Другие поставщики тоже предлагают прежнюю цену на апрель. Так, стоимость одного кубометра газа колеблется в пределах 7,7 и 9,99 грн за 1 куб. м. При этом минимальную цену предлагает поставщик "Эру людям", а максимальную — "Світлогаз".

У шести предприятий, предлагающих голубое топливо населению, оно меньше 8 грн/кубометр, а у пяти — выше.

 

газ
Источник: Газправда

Также граждане отдельно оплачивают доставку (распределение) природного газа. Бытовые потребители получают ежемесячно вторую коммунальную платежку. Цены отличаются в зависимости от операторов ГРМ, обслуживающих потребителей в разных областях.

 

цены на газ
Источник: Минфин

Что еще стоит знать

Напомним, за последний год в Украине наблюдается значительный рост цен на коммунальные услуги. По данным статистики, с февраля 2023-го по февраль 2024-го  стоимость коммунальных услуг выросла на 12,7%.

Мы также писали, что в Украине льготные тарифы на газ для поставщиков тепла предлагают продлить еще на один год. С такой инициативой выступило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

тарифы
коммунальные услуги
ЖКХ
газ

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