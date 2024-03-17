Тарифи на комуналку — на які послуги зросли ціни в Україні за рік

В Україні здорожчали тарифи на комуналку — як змінились ціни за рік
За останній рік в Україні спостерігається значний зріст цін на комунальні послуги. За даними статистики, з лютого 2023 по лютий 2024 року вартість комунальних послуг зросла на 12,7%.
Про це йдеться в даних Державної служби статистики України.
На які послуги зросли тарифи
Найбільший зріст цін серед комунальних послуг зафіксовано на електроенергію.За рік тарифи підвищились на 69,7%.
Також здорожчали:
- прибирання сміття — на 4,5%;
- послуги з управління багатоквартирними будинками — 4,2%;
- утримання та ремонт житла — 3%.
Причиною такого зростання ціни на електроенергію є підвищення тарифу ще влітку 2023 року. Тоді тариф незалежно від обсягу споживання зріс до 2,64 грн за 1 кВт-год. До цього були такі градації:
- за споживання електрики до 150 кВт-год — 1,44 грн;
- при більшому використанні обсягу — 1,68 грн/кВт-год.
Водночас, водопостачання здешевшало на 0,8%.
А вартість наступних послуг не змінилась:
- природний газ;
- гаряча вода та опалення.
Тарифи на світло та газ у березні та квітні
У березні та квітні в Україні діятиме колишній тариф на електроенергію — 2,64 грн за кіловат-годину, про що повідомило Міністерство енергетики. Ця інформація спростовує поширені чутки про можливе підвищення ціни до 6 грн за кіловат-годину. Міністерство заявило, що тариф на електроенергію залишиться незмінним до кінця холодного сезону.
Вартість газу також залишиться незмінною — 7,96 грн за 1 куб. м. від Нафтогазу. Компанія вказує на необхідність поступового перегляду цін у бік підвищення після опалювального сезону.
Що ще треба знати
Нагадаємо, в Україні пільгові тарифи на природний газ для постачальників тепла пропонують продовжити ще на один рік. З такою ініціативою виступило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.
Ми також писали, що в Україні до кінця весни можуть ухвалити підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. У середньому ціна може підскочити на 12%.
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