Цены на газ — какие будут тарифы от поставщиков в мае

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украинские поставщики природного газа обнародовали тарифы, по которым украинцы заплатят за потребленный ресурс в мае за апрель 2024 года. После чего завершится действие годовых тарифов и цены могут быть пересмотрены.

Об этом говорится на портале "Газправда".

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Тарифы в майских платежках

В стране 98% потребителей обслуживает ГК "Нафтогаз" и только 2% рынка приходится на 11 поставщиков. Клиенты "Нафтогаза" заплатят в мае за апрель за природный газ 7,96 грн за куб. м. Остальные компании предлагают неизменные цены на последний месяц годового тарифа.

Согласно инфографике, где указаны цены от всех поставщиков на апрель, пять из них предлагают стоимость, превышающую 8 грн/кб. м, а семь — ниже. Минимально голубое топливо продает ООО "Эру Людям" — 7,70 гривны, а максимально "Светогаз" — 9,99 гривны.

Источник: Газправда

В мае действие годовых тарифов должно завершиться, а значит возможно повышение стоимости топлива.

Какие будут цены на газ

Как известно, в Украине введен мораторий на рост цен для некоторых коммунальных услуг, в частности на газоснабжение. Тариф не должен меняться в течение военного положения и шести месяцев после его завершения, однако, глава правления Нафтогаза Алексей Чернышев заявил, что подорожание голубого топлива неизбежно и является "вопросом времени".

Он отметил, что для стабильной ситуации на рынке лучше, чтобы услуги выросли в цене раньше, чем позже. При этом следует учитывать "полномасштабную войну и защиту уязвимых потребителей".

"Реформа и внедрение рынка энергии в Украине неизбежна, это произойдет рано или поздно", — сообщил он.

По его словам, на либерализации стоимости газа и электроэнергии настаивают международные партнеры, однако сроки реформ будут зависеть от правительства и ситуации в стране.

Что еще стоит знать

Напомним, в Минэнерго утверждают, что в правительстве не рассматривают решение о повышении тарифов на электроэнергию. Однако, поскольку Россия не перестает разрушать объекты энергосистемы, вопрос о пересмотре цен может подниматься.

Также мы писали, что с апреля 2024 могут повыситься некоторые тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Речь идет о росте цен на воду для бытовых потребителей.