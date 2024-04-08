Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Економіка arrow Чи буде перегляд тарифу на електроенергію — відповідь Міненерго arrow

Чи буде перегляд тарифу на електроенергію — відповідь Міненерго

8 квітня 2024 07:46
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на електрику — у Міненерго розповіли, коли можуть зрости ціни
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

В українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

Про це заявила заступниця голови Міністерства енергетики Світлана Гринчук під час ефіру загальнонаціонального телемарафону.

Читайте також:

Ймовірність подорожчання електроенергії

За її словами, уряд зараз не працює над підвищенням тарифів на електрику через те, що ціни в платіжках зросли у 2023 році саме після завданої шкоди енергоінфраструктурі від масованих атак РФ.

"На сьогодні остаточного рішення щодо цього немає. Для початку нам потрібно зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему, щоби покривати все споживання", — повідомила Гринчук.

Зараз влада проводить активну роботу із західними партнерами для того, щоб розуміти, на яку допомогу можна розраховувати для відновлення об'єктів енергетики країни. Це дасть змогу уявити формування тарифів для населення.

"Рішення щодо підвищення тарифів на сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація справді складна", — резюмувала заступниця міністра.

Як змінилась вартість електроенергії

З 1 червня минулого року уряд підвищив тариф на електрику для населення до 2,64 грн/кВт-год (єдиний тариф). Таким чином, ціна зросла майже вдвічі, ніж було до того.

У період з 1 листопада 2022-го до 31 травня 2023-го тариф становив 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год, а 1,68 грн за кВт-год — вище 250 кВт-год.

Кабінет переглянув тариф, оскільки росіяни пошкодили критичну інфраструктуру країни, а вартість відновлення не входить у звичайний споживчий тариф.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в українській енергетиці після останніх російських атак значно погіршилась. Ймовірно, влітку енергетики будуть закликати українців значно скоротити споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів.

тарифи
комунальні послуги
ЖКГ
електроенергія
ціни

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

13:28 Наталія Сумська розповіла про пророцтво, яке почула свого часу її мама

26 березня 2024

19:27 З 1 квітня українці повинні будуть прийти в ТЦК без повістки — кого торкнеться

30 березня 2024

01:47 Де можуть служити обмежено придатні з 1 квітня — повний перелік

27 березня 2024

02:45 Мобілізація в Україні — адвокат назвав одну популярну хворобу, яка звільняє від призову

06:44 Скільки військових в Україні досі не були на фронті — офіційні дані

30 березня 2024

17:27 Напад на працівників ТЦК на Хмельниччині — Жорін відреагував на інцидент

3 квітня 2024

20:40 Проста ситуація, в якій багато хто помиляється, — хто з водіїв проїде першим

26 березня 2024

07:25 Лише люди з високим IQ знайдуть сплячого котика на сухому дереві за вісім секунд

27 березня 2024

20:51 Чи можна ігнорувати повістку, яку залишили в дверях — відповідь юриста

30 березня 2024

18:40На Одещині прикордонники почали видавати дозволи на проїзд через Паланку