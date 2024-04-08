Тарифи на електрику — у Міненерго розповіли, коли можуть зрости ціни

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В українському уряді не розглядають рішення щодо підвищення тарифів на електроенергію. Проте, оскільки Росія не припиняє руйнувати об'єкти енергосистеми, питання про перегляд цін може підійматись.

Про це заявила заступниця голови Міністерства енергетики Світлана Гринчук під час ефіру загальнонаціонального телемарафону.

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Ймовірність подорожчання електроенергії

За її словами, уряд зараз не працює над підвищенням тарифів на електрику через те, що ціни в платіжках зросли у 2023 році саме після завданої шкоди енергоінфраструктурі від масованих атак РФ.

"На сьогодні остаточного рішення щодо цього немає. Для початку нам потрібно зрозуміти, наскільки ми зможемо відновити енергосистему, щоби покривати все споживання", — повідомила Гринчук.

Зараз влада проводить активну роботу із західними партнерами для того, щоб розуміти, на яку допомогу можна розраховувати для відновлення об'єктів енергетики країни. Це дасть змогу уявити формування тарифів для населення.

"Рішення щодо підвищення тарифів на сьогодні немає, але ми не можемо виключати цього, бо ситуація справді складна", — резюмувала заступниця міністра.

Як змінилась вартість електроенергії

З 1 червня минулого року уряд підвищив тариф на електрику для населення до 2,64 грн/кВт-год (єдиний тариф). Таким чином, ціна зросла майже вдвічі, ніж було до того.

У період з 1 листопада 2022-го до 31 травня 2023-го тариф становив 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год, а 1,68 грн за кВт-год — вище 250 кВт-год.

Кабінет переглянув тариф, оскільки росіяни пошкодили критичну інфраструктуру країни, а вартість відновлення не входить у звичайний споживчий тариф.

Що ще варто знати

Нагадаємо, раніше міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що ситуація в українській енергетиці після останніх російських атак значно погіршилась. Ймовірно, влітку енергетики будуть закликати українців значно скоротити споживання електроенергії.

Раніше ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів.