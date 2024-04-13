Цены на газ в Украине — вырастут ли тарифы в мае

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Тариф на газ в мае, по всей вероятности, не изменится. У украинского поставщика "Нафтогаз" кубометр будет стоить 7,96 грн.

Об этом сообщает OBOZ.UA со ссылкой на источники в правительстве.

Читайте также:

Поднимут ли цены на газ в мае

Действующий тариф действует до 30 апреля 2024 года. Законодательство запрещает увеличивать цены на газ во время действия военного положения и в течение шести месяцев после этого.

По словам собеседников издания, у правительства пока нет планов повышать тарифы на газ. И хотя даже в условиях действующих законодательных ограничений цены могли бы поднять отдельным решением, делать этого не будут.

В сообщении также говорится, что ситуация с голубым топливом в Украине улучшилась. В этом году газа собственной добычи хватило, чтобы полностью обеспечить потребности страны.

Что еще стоит знать

Напомним, клиентам ГК "Нафтогаз України" доступна возможность платить меньше за потребленный природный газ. Для этого необходимо выполнить несколько условий.

Мы также сообщали, что в Национальной комиссии по госрегулированию в сфере энергетики и коммунуслуг (НКРЭКУ) опубликовали пошаговую инструкцию по получению переплаченных средств за природный газ. Регулятор заметил, что это поможет оперативно потребовать возврата собственных денег.