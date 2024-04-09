Переплата за газ — українцям пояснили, як вимагати повернення грошей

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) опублікували покрокову інструкцію з отримання переплачених коштів за природний газ. Регулятор зауважив, що це допоможе оперативно вимагати повернення власних грошей.

Про це інформує пресслужба відомства.

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Як повернути переплату за газ

Як зазначили у Національній комісії з тарифів, останнім часом зросла кількість звернень від українських споживачів щодо переплати за газ. У зв'язку з цим НКРЕКП вирішила надати порядок дій для повернення коштів.

По-перше, для повернення переплати за постачання природного газу громадян повинен звернутися до попереднього газопостачальника, в якого враховано відповідну переплату. Там необхідно скласти та написати заяву.

Якщо дійсно була переплата, тому суму мають повернути на поточні рахунки споживачів упродовж п'яти днів після одержання письмової вимоги. При цьому гроші можуть бути враховані в рахунки оплати на наступні розрахункові періоди.

Проте у разі виникнення проблем із постачальником, коли споживач написав вимогу до попереднього постачальника, однак коштів не дочекався, то в такому випадку потрібно звертатися з відповідними заявами до Нацкомісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг. Для цього треба мати копії документів, де буде підтверджуватися отримання постачальником заяви споживача щодо повернення переплати за постачання природного газу.

При цьому для оперативного повернення грошей дуже важливо обов'язково подати запит до попереднього газопостачальника. Інакше НКРЕКП не зможе допомогти, адже не буде можливості вжити заходів.

У Нацкомісії наголошують, що порушення з боку постачальників на ринку газу призводять до санкцій. Вони спочатку одержать попередження про необхідність усунення порушень, а далі чекатиме штраф. Також загрожує зупинення дії ліцензії чи анулювання.

Як відомо, в Україні більшість побутових споживачів обслуговує Нафтогаз (98%), який продає паливо за фіксованим тарифом 7,96 гривні за кубометр. Багато хто перейшов на його обслуговування на початку війни.

Зразки заяв на повернення грошей

Також у комісії надали зразок заяви до постачальника.

Джерело: НКРЕКП

Окрім того, опублікували форму заяви на адресу НКРЕКП.

Джерело: НКРЕКП

Що ще варто знати

Нагадаємо, постачальники природного газу оприлюднили тарифи, за якими українці заплатять за спожитий ресурс у травні за квітень 2024 року. Після чого завершиться дія річних тарифів і ціни можуть переглянути.

Раніше ми писали, що з квітня 2024 року можуть підвищитись деякі тарифи на житлово-комунальні послуги. Йдеться про зростання цін на воду для побутових споживачів.