Ціни на газ в Україні — чи зростуть тарифи у травні

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Тариф на газ у травні, ймовірно, не зміниться. В українського постачальника "Нафтогаз" кубометр буде коштувати 7,96 грн.

Про це повідомляє OBOZ.UA з посиланням на джерела в уряді.

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Чи піднімуть ціни на газ у травні

Чинний тариф діє до 30 квітня 2024-го. Законодавство забороняє збільшувати ціни на газ під час дії воєнного стану і впродовж шести місяців після того.

За словами співрозмовників видання, уряд наразі не має планів підвищувати тарифи на газ. І хоча, навіть в умовах чинних законодавчих обмежень ціни могли б підняти окремим рішенням, робити цього не будуть.

У повідомленні також сказано, що ситуація з блакитним паливом в Україні покращилась. Цього року газу власного видобутку вистачило, щоб повністю забезпечити потреби країни.

Що ще варто знати

Нагадаємо, клієнтам ГК "Нафтогаз України" доступна можливість платити менше за спожитий природний газ. Для цього потрібно виконати кілька умов.

Ми також повідомляли, що у Національній комісії з держрегулювання у сферах енергетики та комунпослуг (НКРЕКП) опублікували покрокову інструкцію з отримання переплачених коштів за природний газ. Регулятор зауважив, що це допоможе оперативно вимагати повернення власних грошей.