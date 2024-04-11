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Українцям дозволили платити за газ менше — хто отримає знижку

11 квітня 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Тарифи на газ — українцям дозволили платити менше за двох умов
Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

Клієнтам ГК "Нафтогаз України" доступна можливість платити менше за спожитий природний газ. Для цього потрібно виконати кілька умов.

Про це повідомили у компанії.

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Як платити менше за природний газ

Як розповіли у Нафтогазі, громадяни можуть гарантовано щомісяця мати знижку. Для цього необхідно вчасно розраховуватися з компанією. Дедлайн — 15 числа кожного місяця.

У компанії зауважують, що:

  • дисконт спрацює автоматично у наступний розрахунковий місяць;
  • знижка буде надана тим споживачам, які оплатять рахунки дистанційно за допомогою онлайн-сервісів компанії.

"Оплачуйте за спожитий газ вчасно. Кожна сплачена вами гривня — це стабільне забезпечення блакитним паливом українців та сплачені податки на підтримку економіки нашої країни", — йдеться  у повідомленні.

Який розмір знижки від Нафтогазу

Зараз українські громадяни, які користуються послугами Нафтогазу (близько 98% споживачів), платять 7,96 грн за один кубометр. Розмір обіцяної знижки у разі виконання умов — 1% від загальної суми платежу у комунальній квитанції.

Тобто у разі споживання 9,9 кубометра (соціальна норма на трьох осіб, тільки плита) необхідно буде заплатити 78,8 грн. Разом зі знижкою сума дорівнюватиме 78,01 грн.
 
Проте варто зауважити, що розмір зниженої суми залежить від загального обсягу спожитого газу. Чим він більший, тим меншою буде сума в комунальній платіжці.

Які ціни в інших постачальників

У травні споживачі заплатять за квітень за колишніми цінами. Більшість з 12 компаній продають газ нижче 8 грн, п’ять — вище. Проте у травні завершиться дія річного тарифу, а відтак — суми можуть переглянути. Зараз діють такі ціни:

  • "ЕРУ Людям" пропонує 7,7 гривні за куб.м;
  • "Енерджі трейд груп" — 7,799 гривні за куб.м;
  • "Тернопільоблгаз збут" — 7,96 гривні за куб.м;
  • "Галнафтогаз" ПП "Окко контракт" — 7,99 гривні за куб.м;
  • "Львівенергозбут" – 8,2 гривні за куб.м;
  • "Київські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за куб.м;
  • "Дніпровські енергетичні послуги" (YASNO) — 8,46 гривні за куб.м;
  • "Асканія енерджі" - 9,95 гривні за куб.м;
  • "Ритейл Сервіс" ТМ "СвітлоГаз" — 9,99 гривні за куб.м.

Також додатково стягують плату за доставку газу, а вона різниться в регіонах.

Що ще варто знати

Нагадаємо, українців цього року чекає можлива значна зміна сум до сплати у житлово-комунальних квитанціях. Зокрема, це може бути продиктовано підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення.

Також ми писали про те, що Мінінфраструктури запропонувало уряду продовжити на рік чинну вартість газу для теплопостачальних підприємств задля стримування зростання цін для побутових споживачів. Однак через катастрофічне зниження платежів та зростання боргів існує реальна загроза фінансового дефолту "Нафтогазу України".

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