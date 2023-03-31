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Тарифы на холодную воду: в ПФУ рассказали, кто имеет право на скидку

31 марта 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Тарифы на холодную воду – в ПФУ рассказали, кто имеет право на скидку
Это возможно при соблюдении определенных социальных норм
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине некоторые граждане могут получать льготы на оплату услуг водоснабжения и водоотвода, стоимость которых планируют повысить. Это возможно при соблюдении определенных социальных норм.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ).

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Детали предоставления льгот

В ведомстве пояснили, что предоставление льгот на оплату холодной воды зависит от соблюдения норм в соответствии с постановлением правительства об установлении государственных соцстандартов в сфере жилищно-коммунального обслуживания.

Социальные нормы, которые следует соблюдать потребителям:

  • централизованное снабжение холодной водой: 2 кубометра холодной воды на 1 человека в месяц;
  • централизованная поставка холодной воды при отсутствии поставки горячей воды: 3,6 кубометра на 1 человека в месяц. Такая же норма действует при отсутствии снабжения горячей водой более 14 суток;
  • услуга по централизованному водоотводу: 3,6 кубометра на 1 человека в месяц.

Услуга по централизованной поставке горячей воды: 1,6 кубометра горячей воды на 1 человека в месяц.

В случае отсутствия централизованного водоотвода (при отсутствии системы централизованного водоотведения и при отсутствии централизованного водоснабжения и выгребных ям) для вывоза жидких нечистот: 3,6 кубометра на 1 человека в месяц.

Сроки действия льготы

Как предполагается законодательством, при назначении льгот учитывается среднемесячный совокупный доход семьи. В 2023 году величина дохода, по которой предоставляется право на налоговую социальную льготу, составляет 3,76 тыс. грн.

Поэтому при расчете пособия совокупный доход семьи, разделенный на одного члена семьи, за последние шесть месяцев не должен превышать вышеуказанную сумму. Иначе льготы не будет, можно оформить только жилищную субсидию, которая тоже исчисляется, учитывая доход.

Граждане имеют право на такую помощь в оплате:

  • квартплата, содержание дома, управление многоквартирным домом;
  • коммунальные услуги - снабжение и отвод воды, транспортировка, распределение природного газа, централизованное отопление, вывоз бытовых отходов;
  • топливо и сжиженный газ.

Льгота назначается на 12 месяцев с момента возникновения права на ее получение. Механизм выплаты остается неизменным, однако льготами и субсидиями теперь занимается Пенсионный фонд.

Напомним, в Украине, несмотря на войну, украинцам не будут отменять жилищные субсидии в течение этого отопительного сезона. В 2023 году будут действовать сразу несколько смен.

Также мы писали, что доведение тарифов на коммунальные услуги в Украине до экономически обоснованной стоимости неизбежно . Но это нужно делать поэтапно, с учетом реальной ситуации с занятостью и доходами в пораженной войной экономике.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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