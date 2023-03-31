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Тарифи на холодну воду: у ПФУ розповіли, хто має право на знижку

31 березня 2023 06:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Тарифи на холодну воду — у ПФУ розповіли, хто має право на знижку
Це можливо за умови дотримання певних соціальних норм.
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

 В Україні деякі громадяни можуть отримувати пільги на оплату послуг водопостачання та водовідведення, вартість яких планують підвищити. Це можливо за умови дотримання певних соціальних норм.

Про це інформує Пенсійний фонд України  (ПФУ).

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 Деталі надання пільг

У відомстві пояснили, що надання пільг на оплату за холодну воду залежить від дотримання норм відповідно до постанови уряду щодо встановлення державних соцстандартів у сфері житлово-комунального обслуговування.

Соціальні норми, яких слід дотримуватись споживачам:

  • централізоване постачання холодної води: 2 кубометри холодної води на 1 особу на місяць;
  • централізоване постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць. Така ж норма діє при відсутності постачання гарячої води більше 14 діб;
  •  послуга з централізованого водовідведення: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць.

Послуга з централізованого постачання гарячої води: 1,6 кубометра гарячої води на 1 особу на місяць.

У разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання та вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот: 3,6 кубометра на 1 особу на місяць.

Терміни дії пільги

Як передбачається законодавством, під час призначення пільг враховують середньомісячний сукупний дохід родини. У 2023 році величина доходу, за якою надається право на податкову соціальну пільгу становить 3,76 тис. грн.

Тому під час розрахунку допомоги, сукупний дохід родини, поділений на одного члена родини, за останні шість місяців не повинен перевищувати вищевказаної суми. Інакше — пільги не буде, можна оформити тільки житлову субсидію, яка теж обраховується, зважаючи на дохід.

Громадяни мають право на таку допомогу в оплаті:

  • квартплата, утримання будинку, управління багатоквартирним будинком тощо;
  • комунальні послуги — постачання та відведення води, транспортування, розподіл природного газу, централізоване опалення, вивезення побутових відходів;
  • паливо та скраплений газ.

Пільга призначається на 12 місяців з моменту виникнення права на її отримання. Механізм виплати залишається незмінним, проте пільгами і субсидіями тепер займається Пенсійний фонд.

Нагадаємо, в Україні, попри війну, українцям не скасовуватимуть житлові субсидії упродовж цього опалювального сезону. У 2023 році діятимуть одразу кілька змін.

Також ми писали, що доведення тарифів на комунальні послуги в Україні до економічно обґрунтованої вартості — неминуче. Але це треба робити поетапно, з урахуванням реальної ситуації із зайнятістю та доходами у враженій війною економіці. 

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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