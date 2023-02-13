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Доведення комунальних тарифів до економічно обґрунтованої вартості неминуче, — експерт

13 лютого 2023 17:57
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст
В Україні можуть підвищити тарифи на комунальні послуги
Комуналка може здорожчати вже найближчим часом
6390d39f42060-ruslan-kyslyak-1.jpg - Руслан Кисляк
Руслан Кисляк
Журналіст

Доведення тарифів на комунальні послуги в Україні до економічно обґрунтованої вартості — неминуче. Але це треба робити поетапно, з урахуванням реальної ситуації із зайнятістю та доходами у враженій війною економіці. 

Про це заявив у коментарі для Новини.LIVE доктор економічних наук, заступник директора Національного інституту стратегічних досліджень Ярослав Жаліло.

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На його думку, підвищення комунальних тарифів має супроводжуватися роз'ясненнями щодо економічного обґрунтування тарифів.

При цьому має бути різко підвищено ефективність системи субсидій — як щодо надання субсидій, так і щодо запобігання неправомірному отриманню. 

"Разом з цим доведеться принаймні на декількарічний перехідний період відмовитися від спроб завести до тарифу вартість капітальних вкладень. Відновлення та перебудова, скажімо, енергосистеми — дуже коштовна річ, вона має здійснюватися за рахунок міжнародної допомоги", — вважає експерт.

Нагадаємо, в кінці січня стало відомо, що уряд розробляє програму, яка дозволить після закінчення опалювального сезону повернутися до питання підвищення тарифів на комунальні послуги. Про це заявив голова Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг, Костянтин Ущаповський. Підвищення тарифів дозволить проводити аварійний ремонт інфраструктури, а також збільшити зарплати її працівникам та енергетикам.

В Пенсійному фонді України розповіли про фінансування житлових субсидій та пільг у січні 2023 року. На це спрямували 4,1 млрд гривень, що значно більше за попередній місяць.

За інформацією фонду, обсяг фінансування збільшився на 200 мільйонів гривень порівняно із іншими місяцями опалювального періоду. Так, у листопаді та грудні минулого року ПФУ витратив 3,9 млрд гривень на виплату субсидій та пільг.

Раніше Новини.LIVE пояснювали, хто має право та як отримати пільги на комунальні послуги.

Як передбачається законодавством, під час призначення пільг враховують середньомісячний сукупний дохід родини. У 2023 році величина доходу, за якою надається право на податкову соціальну пільгу становить 3,76 тис. грн.

Тому під час розрахунку допомоги, сукупний дохід родини, поділений на одного члена родини, за останні шість місяців не повинен перевищувати вищевказаної суми. Інакше — пільги не буде, можна оформити тільки житлову субсидію, яка теж обраховується, зважаючи на дохід.
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Про те, як Уряд хоче підняти тарифи на комунальні послуги і чи варто це робити — читайте в авторському матеріалі Новини.LIVE

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