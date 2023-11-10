Цены на коммуналку вырастут — когда готовить кошельки

Прибор учета. Фото: NPC Ukrenergo

Украинцам следует готовиться к повышению жилищно-коммунальных услуг, на основные из которых введен мораторий. В то же время вопрос роста цен в этом году не рассматривается, хотя и создает высокие угрозы для рынка энергоресурсов.

Об этом идет речь в прогнозе Национального банка Украины (НБУ).

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Какая ситуация на энергорынке

Как отмечают аналитики, неопределенность со временем и параметрами корректировки энергетических тарифов для украинского населения на фоне войны является отдельным риском и чревата нестабильностью на рынке энергоресурсов, снижением инвестиционного потенциала этой отрасли.

Кроме этого, ценовое давление будет только откладываться на будущее. В то время как с другой стороны, ускоренное повышение тарифов, призванное устранить дисбалансы в энергосекторе, создаст дополнительное инфляционное давление, социальную напряженность, а также необходимость существенного увеличения субсидий для населения в условиях дефицитного бюджета.

Ранее в Нацбанке прогнозировали, что мораторий на повышение стоимости газа, отопления и горячей воды остается в силе до 2025 года.

В частности, сейчас цена газа колеблется от 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Для подавляющего большинства бытовых потребителей, являющихся клиентами "Нафтогаза" (98%), тариф составляет 7,96 грн за куб. м. Цены установлены до 1 мая 2024 года включительно, хотя в "Нафтогазе" допускают возможность пересмотра тарифов после этого срока. В то же время, очередной рост тарифа на электроэнергию может произойти не ранее 2024 года.

Что еще стоит знать

Напомним, в НАК "Нефтегаз Украины" оценили запасы природного газа перед предстоящим отопительным сезоном. Также рассказали, что будет с тарифами зимой на энергоресурс для украинцев. По словам руководителя компании Алексея Чернышева, в текущем году Украина благодаря наращиванию собственной добычи природного газа сможет обеспечить себя ресурсом зимой.

Также мы писали, что в группе ДТЭК рассказали о полной готовности к предстоящей зиме. Энергетики завершили выполнение ремонтов всех энергоблоков теплоэлектростанций, запланированных к началу отопительного сезона 2023-2024 годов.