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Тарифи на комуналку — коли можуть злетіти ціни в "космос"

10 листопада 2023 23:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на комуналку зростуть — коли готувати гаманці
Прилад обліку. Фото: NPC Ukrenergo
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Українцям слід готуватися до підвищення житлово-комунальних послуг, на основні з яких запроваджено мораторій. Водночас питання зростання цін цьогоріч не розглядається, хоч і створює високі загрози для ринку енергоресурсів.

Про це йдеться у прогнозі Національному банку України (НБУ).

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Яка ситуація на енергоринку

Як зазначають аналітики, невизначеність з часом і параметрами коригування енергетичних тарифів для українського населення на тлі війни є окремим ризиком та загрожує нестабільністю на ринку
енергоресурсів, зниженням інвестиційного потенціалу цієї галузі.

Окрім цього, ціновий тиск тільки відкладатиметься на майбутнє. Тоді як з іншого боку, прискорене підвищення тарифів, покликане усунути дисбаланси в енергосекторі, створить додатковий інфляційний тиск, соціальну напруженість, а також потребу в суттєвому збільшенні субсидій для населення за умов дефіцитного бюджету.

Раніше у Нацбанку прогнозували, що мораторій на підвищення вартості газу, опалення та гарячої води залишиться в силі до 2025 року.

Зокрема, зараз ціна газу коливається від 7,7 до 9,99 грн за кубометр. Для переважної більшості побутових споживачів, які є клієнтами "Нафтогазу" (98%), тариф становить 7,96 грн за куб. м. Ціни встановлені до 1 травня 2024 року включно, хоч у "Нафтогаз" допускають можливість перегляду тарифів після цього терміну. Водночас чергове зростання тарифу на електроенергію може відбутися не раніше 2024 року.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у НАК "Нафтогаз України" оцінили запаси природного газу перед майбутнім опалювальним сезоном. Також розповіли, що буде з тарифами взимку на енергоресурс для українців. За словами керівника компанії Олексія Чернишова, цього року Україна завдяки нарощенню власного видобутку природного газу зможе забезпечити себе ресурсом взимку.

Також ми писали, що у групі ДТЕК розповіли про цілковиту готовність до майбутньої зими. Енергетики завершили виконання ремонтів усіх енергоблоків теплоелектростанцій, які були заплановані до початку опалювального сезону 2023-2024 років.

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