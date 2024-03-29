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Тарифы на услуги ЖКХ с 1 апреля — какие будут цены на свет, газ и воду

29 марта 2024 22:55
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Коммунальные тарифы с 1 апреля — каким услугам грозит подорожание
Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В апреле этого года украинцам придут коммунальные квитанции с обновленными суммами. Несмотря на то, что на ключевые услуги распространяется мораторий на повышение, есть угроза роста цен на некоторые из них.

Новини.LIVE публикуют, какие будут тарифы с 1 апреля.

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Тарифы на воду

Стоимость воды с апреля 2024 года не изменится, поскольку Нацкомиссия по тарифам так и не утвердила проект, предусматривавший подорожание воды в два этапа: в апреле и в июле.

Поставщиками крупных городов были предоставлены регулятору новые расчеты и обоснование увеличения стоимости услуги: это в основном повышение цен на электроэнергию, необходимость ремонтов, повышение зарплат.

Планировали так повысить кубометр воды с апреля:

  • для Киева — до 40,776 грн;
  • для Днепра — до 37,61 грн;
  • для Винницы — до 35 грн;
  • для Львова — 9,73 грн;
  • для Ивано-Франковска — 5,63 грн;
  • для Черновцов — 10,87 грн;
  • для Дрогобыча — 15,54 грн.

Во время второй волны повышения в июле цены были бы для, в частности, Львовводоканала — 10,8 грн, Ивано-Франковскводоэкотехпрома — 7 грн;
Черновцыводоканала — 12,3 грн, для Дрогобычводоканала — 18,7 грн.

При этом маленькие города имеют право без согласования с регулятором повышать стоимость воды. Соответствующим правом воспользовалось множество городков во время войны.

Стоимость электроэнергии

Украинские власти пообещали до конца отопительного сезона (середина апреля) не пересматривать тарифы на электрическую энергию. Цены на соответствующую услугу выросли наиболее существенно за время военного положения.

С лета прошлого года установили единый тариф на электричество и повысили до 2,64 грн за кВт/ч. При этом без привязки к объему потребления, как было раньше. Следовательно, цена сохранится в следующем месяце.

Цены на природный газ

Стоимость газа в апреле также не изменится, поскольку на повышение соответствующей услуги установлен запрет на время военного положения и полгода после окончания.

Для 98% граждан, являющихся клиентами газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", останется в силе гарантированная цена в 7,96 гривны за один кубометр.

Что касается остальных газопоставщиков, то цены на ресурс будут колебаться в диапазоне от 7,70 до 9,90 грн/м³.

При этом в мае действие годовых тарифов должно завершиться, а значит — повысится ли стоимость топлива — неизвестно, хотя теоретически вполне возможно.

Требование МВФ к пересмотру тарифов

Согласно Меморандуму с Международным валютным фондом (МВФ), украинское правительство допускает пересмотр жилищно-коммунальных тарифов для населения — на газ и электроэнергию. Стоимость может быть увеличена во время войны и после ее завершения.

Эксперты также прогнозируют, что тариф на электроэнергию и газ в этом году будет пересмотрен. В частности, по мнению главы Союза потребителей коммунуслуг Олега Попенко, новые цены на электричество следует ожидать в мае-июне на уровне 3,5-5 гривен за кВт/ч.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальная комиссия по госрегулированию энергетики и коммунальных услуг рассказала, планируют ли пересматривать тарифы в апреле 2024 года. В частности известно, что будет с ценами на электрическую энергию.

Также мы писали, что в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

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