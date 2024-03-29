Комунальні тарифи з 1 квітня — яким послугам загрожує подорожчання

Комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У квітні поточного року українцям надійдуть комунальні квитанції з оновленими сумами. Попри те, що на ключові послуги поширюється мораторій на підвищення, є загроза зростання цін на деякі з них.

Новини.LIVE публікують, які будуть тарифи з 1 квітня.

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Тарифи на воду

Вартість води з квітня 2024 року не зміниться, оскільки Нацкомісія з тарифів так і не затвердила проєкт, що передбачав подорожчання води у два етапи: у квітні та в липні.

Постачальниками великих міст було надано регулятору нові розрахунки та обґрунтування збільшення вартості послуги: це здебільшого підвищення цін на електроенергію, необхідність здійснення ремонтів, підвищення зарплат.

Планували так підвищити кубометр води з квітня:

для Києва — до 40,77 грн;

для Дніпра — до 37,61 грн;

для Вінниці — до 35 грн;

для Львова — 9,73 грн;

для Івано-Франківська — 5,63 грн;

для Чернівців — 10,87 грн;

для Дрогобича — 15,54 грн.

Під час другої хвилі підвищення у липні ціни були б такі для, зокрема, Львівводоканалу — 10,8 грн, Івано-Франківськводоекотехпрому — 7 грн;

Чернівціводоканалу — 12,3 грн, для Дрогобичводоканалу — 18,7 грн.

При цьому маленькі міста мають право без погодження з регулятором підвищувати вартість води. Відповідним правом скористалося багато містечок під час війни.

Вартість електроенергії

Українська влада пообіцяла до кінця опалювального сезону (середина квітня) не переглядати тарифи на електричну енергію. Ціни на відповідну послугу зросли найсуттєвіше за час воєнного стану.

З літа минулого року встановили єдиний тариф на електрику і підвищили до 2,64 грн за кВт/год. При цьому без прив'язки до обсягів споживання, як було раніше. Відтак, ціна збережеться наступного місяця.

Ціни на природний газ

Вартість газу у квітні також не зміниться, оскільки на підвищення відповідної послуги встановлено заборону на час воєнного стану та пів року після закінчення.

Для 98% громадян, які є клієнтами газопостачальної компанії "Нафтогаз України", залишиться чинною гарантована ціна у 7,96 гривні за один кубометр.

Щодо решти газопостачальників, то ціни на ресурс будуть коливатися в діапазоні від 7,70 до 9,90 грн/м³.

При цьому у травні дія річних тарифів має завершитися, а відтак — чи підвищиться вартість палива — невідомо, хоч теоретично цілком можливо.

Вимога МВФ перегляду тарифів

Згідно з Меморандумом з Міжнародним валютним фондом (МВФ), український уряд допускає перегляд житлово-комунальних тарифів для населення — на газ та електроенергію. Вартість можуть збільшити під час війни та після її завершення.

Експерти також прогнозують, що тариф на електроенергію та газ цьогоріч переглянуть. Зокрема, на думку голови Спілки споживачів комунпослуг Олега Попенка, нові ціни на електрику слід чекати у травні-червні на рівні 3,5-5 гривень за кВт/год.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Національна комісія з держрегулювання енергетики та комунальних послуг розповіла, чи планують переглядати тарифи у квітні 2024 року. Зокрема, відомо, що буде з цінами на електричну енергію.

Також ми писали, що у 2024 році влада в рамках українського законодавства продовжує надавати пільги на житлово-комунальні послуги низці категорій громадян. Зокрема, знижка передбачена для багатодітних родин.