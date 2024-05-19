Тариф на моду может экстремально возрасти — на сколько и по каким причинам

Деньги и коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине в последние месяцы активно обсуждают рост тарифов на электроэнергию для населения. Однако с 1 июня 2024 года может также вырасти стоимость водоснабжения. По прогнозам, цена за кубометр воды может достигнуть 100-150 гривен.

Об этом сообщают "Вікна".

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Когда и почему тариф на воду может вырасти

Эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук считает, что тарифы на воду возрастут из-за долгов водоканалов перед энергопоставщиками. Кроме того, стоимость не пересматривалась уже три года.

В Украине нет единого тарифа на воду, поскольку его устанавливают местные водоканалы. В настоящее время средняя стоимость кубометра воды составляет 40-60 гривен. Однако после ожидаемого повышения с 1 июня 2024 года тариф может вырасти до 100-150 гривен за кубометр.

Причиной являются значительные долги, выросшие после повышения цен на электроэнергию в 2023 году. Водоканалы должны энергопоставщикам около 8 миллиардов гривен.

Директор энергетических и инфраструктурных программ Центра Разумкова Владимир Омельченко считает, что есть все основания для пересмотра тарифов на воду. Сейчас водоканалы в Украине работают на грани своих возможностей и вся система водообеспечения находится под угрозой.

Что еще стоит знать

Напомним, тарифы на коммуналку в Украине с апреля 2023 года по апрель 2024 года увеличились на 12,9%. Тем не менее, цены на некоторые услуги за этот период не повышали.

Мы также писали, что тарифы на свет, вероятно, возрастут уже с 1 июня. В Кабинете министров Украины продолжаются активные обсуждения о повышении тарифов на электроэнергию для населения.