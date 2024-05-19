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Тарифи на воду можуть зрости до 150 грн за куб — що відомо

19 травня 2024 17:19
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Ірина Шпак
редактор
Тариф на воду може екстремально зрости — на скільки і за яких причин
Гроші та комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

В Україні останні місяці активно обговорюють зростання тарифів на електроенергію для населення. Однак з 1 червня 2024 року може також зрости вартість водопостачання. За прогнозами, ціна за кубометр води може досягти 100-150 гривень.

Про це повідомляють "Вікна".

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Коли та чому тариф на воду може зрости 

Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук вважає, що тарифи на воду зростуть через борги водоканалів перед енергопостачальниками. Крім того, вартість не переглядали вже три роки.

В Україні немає єдиного тарифу на воду, оскільки його встановлюють місцеві водоканали. Зараз середня вартість кубометра води становить 40-60 гривень. Проте після очікуваного підвищення з 1 червня 2024 року тариф може зрости до 100-150 гривень за кубометр.

Причиною є значні борги, що зросли після підвищення цін на електроенергію у 2023 році. Водоканали заборгували енергопостачальникам близько 8 мільярдів гривень.

Директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко також вважає, що є всі підстави для перегляду тарифів на воду. Зараз водоканали в Україні працюють на межі своїх можливостей і вся система водозабезпечення перебуває під загрозою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, тарифи на комуналку в Україні з квітня 2023 року до квітня 2024 року збільшилися на 12,9%. Проте ціни на деякі послуги за цей період не підвищували.

Ми також писали, що тарифи на світло, ймовірно, зростуть вже з 1 червня. В Кабінеті міністрів Україні наразі тривають активні обговорення про підвищення тарифів на електроенергію для населення.

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комунальні послуги
ЖКГ
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