Тарифы на воду в Украине — цены могут подскочить на 60%

Коммунальные платежки. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Национальная комиссия по госрегулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) может повысить тарифы на водоснабжение. Цена одного кубометра воды будет зависеть от региона и может составить 60%.

Об этом говорится в прогнозе главы союза потребителей коммунуслуг Олега Попенко.

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Причины повышения цен на воду

По словам эксперта, повышение обусловлено, в частности тем, что сейчас украинские водоканалы находятся в неудовлетворительном состоянии, требуют немедленной модернизации и ремонтов.

Нацкомиссия опубликовала ориентировочные тарифы, повышение которых может произойти в два этапа (апрель и июль). Их должны согласовать с правительством. Водоканалами были поданы регулятору заявки на обновление тарифов из-за того, что за последние два года их не пересматривали. В то время как за это время подорожала электроэнергия, выросла зарплата.

"Отчасти правда здесь есть. Сказать, что многие водоканалы действительно страдают от неплатежей, страдают от отсутствия средств и арестовывают счета, есть проблемы с электроэнергией", — сообщил Попенко.

Он отметил, что средства, вырученные от потребителей, не всегда направлялись на необходимые цели, а во многих случаях могли просто "исчезнуть". На разных водоканалах оборудование износилось в разной степени, поэтому потребность в средствах у них будет разной. Прогнозирует изменение сумм в квитанциях за воду на 10% — 60%:

" Средства потребителей разворовывались, а сейчас получается, что нужно поднимать тарифы на 50-60%", — рассказал он.

Уровень новых тарифов на украинских предприятиях водоснабжения и водоотведения будет зависеть от местных особенностей производства и предоставления услуг. Речь идет о:

источник водоснабжения;

удаленность источника от потребителей;

качество воды;

технология очистки;

количества потребителей, получающих услуги.

По мнению эксперта, повышение цен на воду не способно решить проблемы водоканалов, поскольку им необходима модернизация, а на это необходимо десятки миллиардов гривен. Покрыть таковые не сможет даже повышение этой услуги на 60%.

Что еще стоит знать

Напомним, в 2024 году власти в рамках украинского законодательства продолжают предоставлять льготы на жилищно-коммунальные услуги ряду категорий граждан. В частности, скидка предназначена для многодетных семей.

Также писали, что украинские газопоставщики обнародовали тарифы на поставку и распределение природного газа, которые начнут действовать с 1 апреля 2024 года. Речь идет об информации по областям.