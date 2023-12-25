Коммуналка, пенсии и субсидии — что нового ждать в 2024 году

Женщина с деньгами. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В новом 2024 году украинцев ждут изменения в социальной сфере, в частности несколько раз повысят пенсионные выплаты, увеличится размер субсидий, могут измениться некоторые тарифы.

Более подробно об этом в материале Новини.LIVE.

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Тарифы

Согласно решению правительства, в новом 2024 году в дальнейшем будет действовать мораторий на основные коммунальные тарифы в стране, введенный с лета 2022 года. Речь идет о таких услугах:

отопление;

горячее водоснабжение;

природный газ.

Повышение этих тарифов во время военного положения и еще шесть месяцев после его отмены запрещено.

Тем не менее, мораторий не распространяется на холодную воду и электроэнергию, хотя власти уверяют, что во время текущего отопительного сезона, то есть до конца апреля следующего года, тарифы не будут трогать.

Таким образом, с января 2024-го тариф на электроэнергию для населения будет составлять в дальнейшем 2,64 грн/кВт-час. Клиенты НАК "Нафтогаз" будут платить за услугу газоснабжения 7,96 грн/куб.м. Стоимость отопления в разных городах будет разниться, в частности, в Киеве составит 1654,4 грн за 1 гкал, а горячей воды — 97,98 грн/куб.м.

Пенсии

С 2024 года ожидается повышение пенсий несколько раз, что связано с ростом прожиточного минимума и минимальной зарплаты, а также с очередной индексацией.

С 1 января повысится пенсия у украинцев, достигших 65 лет и имеющих 30 или 35 лет стажа соответственно для женщин и мужчин, на основании увеличения размера минимальной зарплаты. Пенсия будет составлять не менее 40% "минималки" (7,1 тыс. грн).

При этом размер наименьшей пенсионной выплаты для этих лиц вырастет с 2,68 до 2,84 тыс. гривен.

В марте проведут ежегодную индексацию пенсий по новым правилам — введут "бальную" систему, которая сбалансирует размер выплат ушедшим на пенсию давно и совсем недавно. Новая индексация позволит повысить среднюю пенсию до 6 тысяч гривен.

В марте повысят пенсии в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Минимальная пенсия будет составлять 2,36 тыс. гривен вместо 2,09 тыс. гривен (прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность).

Увеличатся доплаты за сверхурочный стаж с 20,9 до 23,6 грн за отдельный год.

В апреле повысится минимальная заработная плата (до 8 тыс. гривен), поэтому для пенсионеров, имеющих полный страховой стаж выплаты возрастут снова до 3,2 тыс. гривен (40% от размера "минималки").

Проведут плановый перерасчет работающим пенсионерам, учитывая дополнительный стаж, полученный уже после выхода на пенсию.

Выплаты переселенцам

Согласно постановлению правительства №332, выплаты внутренне перемещенным лицам могут назначаться на второй шестимесячный период без дополнительного обращения только некоторым категориям граждан, однако это касается только тех, кто обратился за выплатами впервые.

В 2024 году выплаты будут отменены гражданам, чье материальное состояние позволяет делать крупные покупки и осуществлять инвестиции.

Субсидии

До конца отопительного сезона, то есть до конца апреля 2024-го, украинцы будут получать жилищные субсидии, рассчитанные осенью текущего года.

Еще с декабря в стране был запущен экспериментальный проект предоставления субсидий на уголь или дрова.

В новом году размер субсидии должен вырасти. В государственном бюджете заложено 49,9 млрд. гривен расходов на выплату субсидий и льгот на оплату коммунальных услуг, покупку твердого и жидкого печного топлива и сжиженного газа. Сумма на треть больше против 2023 года. Ожидается, что субсидии получат 3,2 млн домохозяйств.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине себестоимость водоснабжения и водоотвода существенно превышает действующие тарифы и в дальнейшем ситуация только ухудшится. Ввиду этого, маленькие города уже планируют повышать цены.

Также мы писали, что в Украине в течение последнего года отмечается значительный прирост стоимости жилищно-коммунальных услуг, где в среднем тарифы выросли на 13%.