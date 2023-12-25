Комуналка, пенсії та субсидії — що нового чекати у 2024 році

Жінка з грошима. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У новому 2024 році українців чекають зміни у соціальній сфері, зокрема, кілька разів підвищать пенсійні виплати, збільшиться розмір субсидій, можуть змінитися деякі тарифи.

Докладніше про це у матеріалі Новини.LIVE.

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Тарифи

Згідно з рішенням уряду, у новому 2024 році надалі діятиме мораторій на основні комунальні тарифи в країні, запроваджений з літа 2022 року. Йдеться про такі послуги:

опалення;

гаряче водопостачання;

природний газ.

Підвищення цих тарифів під час воєнного стану та ще шість місяців після його скасування заборонене.

Проте мораторій не поширюється на холодну воду та електроенергію, хоч влада запевняє, що під час поточного опалювального сезону, тобто до кінця квітня наступного року, тарифи не чіпатимуть.

Таким чином, з січня 2024-го тариф на електроенергію для населення становитиме надалі 2,64 грн/кВт-год. Клієнти НАК "Нафтогаз" платитимуть за послугу газопостачання 7,96 грн/куб.м. Вартість опалення у різних містах буде різнитися, зокрема, у Києві становитиме 1654,4 грн за 1 гкал, а гарячої води — 97,98 грн/куб.м.

Пенсії

З 2024 року очікується підвищення пенсій кілька разів, що пов'язано зі зростанням прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати, також з черговою індексацією.

З 1 січня підвищиться пенсія в українців, які досягнули 65 років і мають 30 або 35 років стажу відповідно для жінок та чоловіків, на підставі збільшення розміру мінімальної зарплатні. Пенсія становитиме не менше 40% мінімалки (7,1 тис. грн).

При цьому розмір найменшої пенсійної виплати для цих осіб зросте з 2,68 тис. до 2,84 тис. гривень.

У березні проведуть щорічну індексацію пенсій за новими правилами — запровадять "бальну" систему, що збалансує розмір виплат тим, хто пішов на пенсію давно та зовсім недавно. Нова індексація дозволить підвищити середню пенсію до 6 тис. гривень.

У березні підвищать пенсії у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія становитиме 2,36 тис. гривень замість 2,09 тис. гривень (прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність).

Збільшаться доплати за понаднормовий стаж з 20,9 до 23,6 грн за окремий рік.

У квітні підвищиться мінімальна заробітна плата (до 8 тис. гривень), тому для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж виплати зростуть знову до 3,2 тис. гривень (40% від розміру "мінімалки").

Проведуть плановий перерахунок працюючим пенсіонерам, враховуючи додатковий стаж, який отримали вже після виходу на пенсію.

Виплати переселенцям

Згідно з постановою уряду № 332, виплати внутрішньо переміщеним особам можуть призначати на другий шестимісячний період без додаткового звернення тільки деяким категоріям громадян, однак це стосується лише тих, хто звернувся за виплатами вперше.

У 2024 році виплати будуть скасовані громадянам, чий матеріальний стан дозволяє робити великі покупки та здійснювати інвестиції.

Субсидії

До кінця опалювального сезону, тобто до кінця квітня 2024-го, українці отримуватимуть житлові субсидії, які були розраховані восени поточного року.

Ще з грудня в країні запустили експериментальний проєкт надання субсидій на вугілля чи дрова.

У новому році розмір субсидії має зрости. У державному бюджеті закладено 49,9 млрд гривень видатків на виплату субсидій та пільг на оплату комунальних послуг, купівлю твердого та рідкого пічного палива і скрапленого газу. Сума на третину більша проти 2023 року. Очікується, що субсидії отримають 3,2 млн домогосподарств.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні собівартість водопостачання та водовідведення суттєво перевищує чинні тарифи і надалі ситуація лише погіршиться. З огляду на це, маленькі міста вже планують підвищувати ціни.

Також ми писали, в Україні упродовж останнього року відзначається значний приріст вартості житлово-комунальних послуг, де в середньому тарифи зросли на 13%.