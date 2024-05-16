Tesla придется столкнуться с иском владельцев автомобилей компании из-за претензий на беспилотное вождение

Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск. Фото: Tingshu Wang/Reuters

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Суд в США отказал Tesla, которая пытается отклонить иск, обвиняющий компанию Илона Маска в проблемах с автопилотом. В нем говорится, что производитель электромобилей вводит своих клиентов в заблуждение, когда говорит, что их автомобили вскоре смогут иметь возможность самостоятельного вождения.

Об этом сообщает Reuters.

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В чем обвиняют Tesla

Как отмечается, в общенациональном коллективном иске Tesla и Маск обвинялись в том, что с 2016 года они ложно рекламировали автопилот и другие технологии беспилотного вождения как функциональные или "уже скоро", побуждая водителей платить больше за свои автомобили.

Окружной судья США Рита Лин заявила, что владельцы могут подавать иски о халатности и мошенничестве, если они полагаются на заявления Tesla относительно комплектации транспортных средств и их способности передвигаться по всей территории США от побережья к побережью.

"Если Тесла хотела показать, что ее аппаратное обеспечение достаточно для достижения высокой или полной автоматизации, это явно свидетельствует о достаточной ошибочности этого утверждения", — добавила Лин.

Иск в суд на Tesla подал калифорнийский юрист на пенсии Томас ЛоСавио. Он заявил, что в 2017 году он переплатил 8 тысяч долларов за возможность полного автопилота на Tesla Model S. Как тогда думал ЛоСавио, управление таким автомобилем будет безопаснее если с возрастом его рефлексы ухудшатся.

Юрист настаивает, что он все еще ждал этой технологии спустя шесть лет, поскольку Tesla по-прежнему не может "даже отдаленно" сделать полностью беспилотный автомобиль. Иск требует возмещения неуказанного ущерба людям, которые с 2016 года купили или арендовали автомобили Tesla с функциями автопилота.

Как отмечается, Tesla на протяжении многих лет сталкивалась с федеральными расследованиями именно из-за опасений, что ее технология беспилотного управления может вызывать аварии со смертельным исходом.

По словам лиц, знакомых с этим вопросом, федеральные прокуроры отдельно расследуют, осуществила ли Tesla мошенничество с ценными бумагами или мошенничество с использованием электронных средств, вводя инвесторов в заблуждение о возможностях беспилотных автомобилей.

Tesla заявила, что автопилот позволяет транспортным средствам управлять, ускоряться и тормозить на своей полосе движения, а полное автономное вождение позволяет транспортным средствам подчиняться сигналам светофора и изменять полосу движения. Впрочем, производитель признает, что ни одна технология не делает транспортные средства автономными и не освобождает от необходимости обращать внимание на дорогу.

Напомним, на фоне резкого падения доходов в первом квартале 2024 года в Tesla решили изменить свой план производства автомобилей. В компании заявили, что выпустят "новые и более доступные продукты" ранее намеченного графика, согласно которому их производство должно было начаться во второй половине 2025 года.

Также мы рассказывали, что компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда. Уровень травматизма на объектах SpaceX в 2023 г. продолжал превышать средний показатель по отрасли.