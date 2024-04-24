У Tesla заявили, що збираються випустити дешевші електромобілі раніше, ніж очікувалося

Ілон Маск демонструє Tesla Model X. Фото: Justin Sullivan

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

На тлі різкого падіння доходів у першому кварталі 2024 року в Tesla вирішили змінити свій план виробництва автомобілів. В компанії заявили, що випустять "нові та доступніші продукти" раніше наміченого графіка, згідно з яким їх виробництво мало розпочатися в другій половині 2025 року.

Про нові плани компанії Ілона Маска пише Business Insider.

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Як зазначили в компанії, щоб прискорити процес виробництва нові електромобілі будуть виготовлятись на тих же виробничих лініях, що й поточна лінійка.

"Зрештою ми націлені на зростання прибутків, у тому числі шляхом використання вже наявних заводів та виробничих ліній для впровадження нових та доступніших продуктів", — заявили в Tesla.

Виручка Tesla в першому кварталі 2024 року впала на 9% порівняно з аналогічним періодом минулого року — це найбільш різке падіння з 2012 року. Поставки її автомобілів впали на 9%, що набагато швидше, ніж падіння виробництва компанії, яке склало 2%.

"Глобальні продажі електромобілів продовжують перебувати під тиском", — додали в компанії Маска.

В останні тижні Tesla знизила ціни на моделі S, X та Y у США та Китаї. Американський виробник електромобілів зіштовхнувся із жорсткою конкуренцією з боку китайських компаній, які також знизили ціни на автомобілі.

З 2020 року генеральний директор компанії Ілон Маск заявляв, що найближчим часом можна буде придбати електромобіль вартістю 25 тисяч доларів. Компанія також випустила Cybertruck, роздрібна ціна якого може сягати шестизначних цифр. Крім того, Tesla готується до скорочення робочих місць. Раніше у квітні Маск повідомив співробітникам, що Tesla планує скоротити понад 10% своєї робочої сили.

Раніше ми писали, що компанію Ілона Маска звинуватили у поганих умовах праці. Рівень травматизму на об'єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник по галузі.

Також ми розповідали, що засновник Amazon Джефф Безос придбав будинок найпопулярнішого радіоведучого США. Як зазначається, вартість угоди становила 300 мільйонів доларів.