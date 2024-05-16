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Tesla можуть завалити судовими позовами — у чому звинувачують компанію Маска

16 травня 2024 14:17
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Tesla доведеться зіткнутися з позовом власників автомобілів компанії через претензії на безпілотне водіння
Головний виконавчий директор Tesla Ілон Маск. Фото: Tingshu Wang/Reuters
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Суд у США відмовив Tesla, яка намагалась відхилити позов, що звинувачує компанію Ілона Маска у проблемах з автопілотом. У ньому йдеться про те, що виробник електромобілів вводить своїх клієнтів в оману коли каже, що їхні автомобілі незабаром зможуть мати можливість самостійного водіння.

Про це повідомляє Reuters.

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В чому звинувачують Tesla

Як зазначається, у загальнонаціональному колективному позові Tesla та Маск звинувачувалися у тому, що з 2016 року вони неправдиво рекламували автопілот та інші технології безпілотного водіння як функціональні чи "вже незабаром", спонукаючи водіїв платити більше за свої автомобілі.

Окружний суддя США Ріта Лін заявила, що власники можуть подавати позови про недбалість та шахрайство, якщо вони покладаються на заяви Tesla щодо комплектації транспортних засобів та їх здатності пересуватися по всій території США від узбережжя до узбережжя.

"Якщо Тесла хотіла показати, що її апаратне забезпечення достатньо для досягнення високої чи повної автоматизації, то це явно свідчить про достатню хибність цього твердження", — додала Лін.

Позов до суду на Tesla подав, каліфорнійський юрист на пенсії Томас ЛоСавіо. Він заявив, що у 2017 році він переплатив 8 тисяч доларів за можливість повного автопілота на Tesla Model S. Як тоді думав ЛоСавіо, керування таким автомобілем буде більш безпечним якщо з віком його рефлекси погіршаться.

Юрист наполягає, що він все ще чекав цієї технології через шість років, оскільки Tesla, як і раніше, не може "навіть віддалено" зробити повністю безпілотний автомобіль. Позов вимагає відшкодування невказаних збитків людям, які з 2016 року купили або орендували автомобілі Tesla з функціями автопілота.

Як зазначається, Tesla протягом багатьох років стикалася з федеральними розслідуваннями саме через побоювання, що її технологія безпілотного керування може спричиняти аваріям зі смертельними наслідками.

За словами осіб, знайомих із цим питанням, федеральні прокурори окремо розслідують, чи здійснила Tesla шахрайство з цінними паперами або шахрайство з використанням електронних засобів, вводячи інвесторів в оману щодо можливостей безпілотних автомобілів.

Tesla заявила, що автопілот дозволяє транспортним засобам керувати, прискорюватися та гальмувати на своїй смузі руху, а повне автономне водіння дозволяє транспортним засобам підкорятися сигналам світлофора та змінювати смугу руху. Втім, виробник визнає, що жодна технологія не робить транспортні засоби автономними та не звільняє водіїв від необхідності звертати увагу на дорогу.

Нагадаємо, на тлі різкого падіння доходів у першому кварталі 2024 року в Tesla вирішили змінити свій план виробництва автомобілів. В компанії заявили, що випустять "нові та доступніші продукти" раніше наміченого графіка, згідно з яким їх виробництво мало розпочатися в другій половині 2025 року.

Також ми розповідали, що компанію Ілона Маска звинуватили у поганих умовах праці. Рівень травматизму на об'єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник по галузі.

США
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Ілон Маск
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