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Tesla сокращает производство автомобилей в Китае — в чем причина

22 марта 2024 13:42
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей
Tesla сокращает производство автомобилей в Китае на фоне замедления роста продаж электромобилей
Илон Маск выступает во время мероприятия Tesla. Фото: Getty Images
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор экономических новостей

Tesla сократила производство автомобилей на своем заводе в Китае в пятницу, 22 марта. Американский производитель борется с низким спросом и сильной конкуренцией на рынке.

Об этом пишет Reuters.

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Как Tesla сокращает производство в Китае

Как сообщается, в марте американская компания приказала сотрудникам своего завода в Шанхае снизить выпуск как кроссовера Model Y, так и седана Model 3.

Именно эти две модели Tesla производит в Китае. При этом, как отмечают источники издания, завод работает пять дней в неделю вместо обычных шести.

Напомним, Airbus перехватывает клиентов Boeing. Европейская авиастроительная компания получила заказы на 65 самолетов от двух ключевых азиатских клиентов своего американского конкурента.

Также мы писали, что главный интернет-форум вышел на фондовый рынок. Компания Reddit провела первоначальное размещение своих акций. Компания зарегистрирована на Нью-Йоркской Фондовой Бирже.

Китай
Илон Маск
Tesla
авто
электрокары
автомобиль

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