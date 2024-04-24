В Tesla заявили, что собираются выпустить более дешевые электромобили раньше, чем ожидалось

Илон Маск демонстрирует Tesla Model X. Фото: Justin Sullivan

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

На фоне резкого падения доходов в первом квартале 2024 года в Tesla решили изменить свой план производства автомобилей. В компании заявили, что выпустят "новые и более доступные продукты" раньше намеченного графика, согласно которому их производство должно было начаться во второй половине 2025 года.

О новых планах компании Илона Маска пишет Business Insider.

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Как отметили в компании, чтобы ускорить процесс производства, новые электромобили будут производиться на тех же производственных линиях, что и текущая линейка.

"В конце концов, мы нацелены на рост доходов, в том числе путем использования уже имеющихся заводов и производственных линий для внедрения новых и более доступных продуктов", — заявили в Tesla.

Выручка Tesla в первом квартале 2024 года упала на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — это наиболее резкое падение с 2012 года. Поставки ее автомобилей упали на 9%, что гораздо быстрее, чем падение производства компании, составившее 2%.

"Глобальные продажи электромобилей продолжают находиться под давлением", — добавили в компании Маска.

В последние недели Tesla снизила цены на модели S, X и Y в США и Китае. Американский производитель электромобилей столкнулся с жесткой конкуренцией со стороны китайских компаний, также снизивших цены на автомобили.

С 2020 года генеральный директор компании Илон Маск заявлял, что в ближайшее время можно будет купить электромобиль стоимостью 25 тысяч долларов. Компания также выпустила Cybertruck, розничная цена которого может достигать шестизначных цифр. Кроме того, Tesla готовится к сокращению рабочих мест. Ранее в апреле Маск сообщил сотрудникам, что Tesla планирует сократить более 10% своей рабочей силы.

Ранее мы писали, что компанию Илона Маска обвинили в плохих условиях труда . Уровень травматизма на объектах SpaceX в 2023 г. продолжал превышать средний показатель по отрасли.

Также мы рассказывали, что основатель Amazon Джефф Безос приобрел здание самого популярного радиоведущего США . Как отмечается, стоимость сделки составила 300 миллионов долларов.