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Засновник Amazon придбав будинок найпопулярнішого радіоведучого США — скільки заплатив

24 квітня 2024 12:01
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Джефф Безос міг купити будинок радіоведучого Говарда Стерна за 300 мільйонів доларів
Засновник Amazon Джефф Безос. Фото: vox.com
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Американський бізнесмен, мільярдер та засновник компанії Amazon Джефф Безос міг придбати будинок найпопулярнішого радіоведучого США Говарда Стерна. Як зазначається, вартість угоди становила 300 мільйонів доларів.

Про поповнення портфеля нерухомості Безоса пише Page Six.

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Це вже третя нерухомість медіамагнату на острові Індіан Крик у Флориді, який відомий як "бункер для мільярдерів". Зазначається, що Стерн володів цим особняком із 2013 року. Розмір ділянки скандального радіоведучого становить 0,8 гектара.

За інформацією джерел видання, це остання придбана Безосом нерухомість в районі Палм-Біч. У 2023 році він став власником двох інших маєтків у цьому "бункері для мільярдерів". Його сусідами на острові є інвестор-активіст Карл Ікан, гравець в американський футбол Том Бреді, співак Хуліо Іглесіас, а також власник газети New York Observer Джаред Кушнер та дочка експрезидента США Іванка Трамп. Загалом на острові налічується близько 40 резиденцій.

 

Крім вілл на острові Індіан-Крік, підприємець володіє нерухомістю у Вашингтоні, Беверлі-Хіллз, Сіетлі та на гавайському острові Мауї. Крім того, Безос володіє однією з найдорожчих суперяхт у світі — Koru. Її будівництво коштувало приблизно пів мільярда доларів. Статки Безоса, згідно з даними Bloomberg Billionaires Index, оцінюються приблизно в 156 мільярдів доларів.

Нагадаємо, компанію Ілона Маска звинуватили у поганих умовах праці. Рівень травматизму на об'єктах SpaceX у 2023 році продовжував перевищувати середній показник по галузі.

Також ми писали, що у світі знову ростуть ціни на нафту. Ціна бареля нафти марки Brent зросла більш ніж на 4 відсотки через побоювання про можливі порушення ланцюжка поставок через конфлікт на Близькому Сході.

США
Amazon
Джефф Безос
нерухомість
будинок

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