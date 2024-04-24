Джефф Безос міг купити будинок радіоведучого Говарда Стерна за 300 мільйонів доларів

Засновник Amazon Джефф Безос. Фото: vox.com

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Американський бізнесмен, мільярдер та засновник компанії Amazon Джефф Безос міг придбати будинок найпопулярнішого радіоведучого США Говарда Стерна. Як зазначається, вартість угоди становила 300 мільйонів доларів.

Про поповнення портфеля нерухомості Безоса пише Page Six.

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Це вже третя нерухомість медіамагнату на острові Індіан Крик у Флориді, який відомий як "бункер для мільярдерів". Зазначається, що Стерн володів цим особняком із 2013 року. Розмір ділянки скандального радіоведучого становить 0,8 гектара.

За інформацією джерел видання, це остання придбана Безосом нерухомість в районі Палм-Біч. У 2023 році він став власником двох інших маєтків у цьому "бункері для мільярдерів". Його сусідами на острові є інвестор-активіст Карл Ікан, гравець в американський футбол Том Бреді, співак Хуліо Іглесіас, а також власник газети New York Observer Джаред Кушнер та дочка експрезидента США Іванка Трамп. Загалом на острові налічується близько 40 резиденцій.

Крім вілл на острові Індіан-Крік, підприємець володіє нерухомістю у Вашингтоні, Беверлі-Хіллз, Сіетлі та на гавайському острові Мауї. Крім того, Безос володіє однією з найдорожчих суперяхт у світі — Koru. Її будівництво коштувало приблизно пів мільярда доларів. Статки Безоса, згідно з даними Bloomberg Billionaires Index, оцінюються приблизно в 156 мільярдів доларів.

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